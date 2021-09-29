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В СК назвали возможную причину убийства и стрельбы под Вологдой

В ведомстве уточнили, что розыск злоумышленника ещё продолжается.

29 сентября, 04:22
<p>Фото © СУ СКР по Вологодской области</p>

Фото © СУ СКР по Вологодской области

Стрельба и убийство в посёлке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области произошли, предварительно, из-за семейного конфликта. Об этом журналистам рассказали в СУ СКР по региону.

"По данным следствия, во вторник днём на одной из улиц поселка Вохтога было обнаружено тело местной жительницы, 1980 года рождения со смертельным огнестрельным ранением головы. Позднее в квартире одного из домов обнаружен местный житель, 1995 года рождения с огнестрельным ранением", — сообщили в СК.

Пострадавшего госпитализировали. В больнице он рассказал полицейским, что стрелял его отец, 1967 года рождения.

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СМИ сообщали, что злоумышленник задержан, однако в СК уточнили, что его поиски продолжаются.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который застрелил бывшую невестку. В ходе допроса обвиняемый заявил, что убивать женщину не собирался, якобы хотел лишь припугнуть.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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