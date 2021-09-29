Никита Михалков объяснил, почему российские фильмы не получат "Оскар"

Режиссёр Никита Михалков считает, что премия американской киноакадемии "Оскар" стала политизированной, он не видит смысла участвовать в ней российским фильмам.

Отвечая на вопрос, какие отечественные картины могли бы претендовать на премию в этом году, режиссёр заявил, что никакие, так как премия стала носить политический характер.

"Никакие. Потому что "Оскар" уже стал никаким", — сказал Михалков в беседе с РИА "Новости".

По мнению кинодеятеля, возможно, кому-то и нужно участвовать в этой премии, "но "Оскар" стал абсолютно политизированным".

Напомним, что лента Михалкова "Утомлённые солнцем" в 1995 году получила "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Кроме того, ещё два фильма мэтра были номинированы: "Урга — территория любви" в 1993-м и "12" в 2008-м.