"Надоело уже отвечать": Дочь Гузеевой жёстко высказалась о здоровье матери
Ранее её положили в больницу с коронавирусом.
Фото © Instagram /_larisa_guzeeva_
Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова ответила на вопросы о состоянии здоровья матери. Девушка сделала крайне эмоциональное заявление в сториз своего инстаграма.
"Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой всё в порядке", — кратко пояснила девушка.
Напомним, вечером 26 сентября Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом поражения лёгких у звезды нет: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом.
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