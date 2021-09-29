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"Надоело уже отвечать": Дочь Гузеевой жёстко высказалась о здоровье матери

Ранее её положили в больницу с коронавирусом.

29 сентября, 03:58
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/B7ENe4KFF5F/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_larisa_guzeeva_</a></p>

Фото © Instagram /_larisa_guzeeva_

Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова ответила на вопросы о состоянии здоровья матери. Девушка сделала крайне эмоциональное заявление в сториз своего инстаграма.

"Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой всё в порядке", — кратко пояснила девушка.

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Напомним, вечером 26 сентября Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом поражения лёгких у звезды нет: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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