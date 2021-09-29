Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова ответила на вопросы о состоянии здоровья матери. Девушка сделала крайне эмоциональное заявление в сториз своего инстаграма.

"Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой всё в порядке", — кратко пояснила девушка.