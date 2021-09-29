Врач рассказал о влиянии вакцинации на длительность постковидного синдрома

Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, сколько длится постковидный синдром, каковы его проявления и последствия. Этим он поделился в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, к проявлениям постковидного синдрома относятся головные боли, слабость и ухудшение памяти. Эти симптомы испытывает значительное число пациентов, которые переболели коронавирусом. В основном постковидный синдром длится порядка четырёх недель, но минимум у трети пациентов его проявления сохраняются от двенадцати недель и дольше.

Также Водовозов отметил, что постковидный синдром может приводить к дополнительным нежелательным последствиям. Врач назвал два возможных варианта развития событий.

"Первое — это обострение уже имеющихся хронических заболеваний, про которые человек мог уже забыть. Второе — могут появляться с нуля какие-то патологии, которых раньше не было, причём отдельно от симптомов постковида", — предупредил специалист.

Терапевт добавил, что сейчас есть данные, указывающие на связь вакцинации от коронавируса и длительности постковидного синдрома. Медик назвал прививку от CoViD-19 способом быстрее избавиться от последствий болезни.

"Есть статистика, что когда человек переболел CoViD-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших", — резюмировал Водовозов.