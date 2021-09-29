НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач назвал оптимальный месяц для ежегодной вакцинации от ковида в будущем

Также Евгений Тимаков рассказал, когда лучше прививаться от инфекции гриппа.

29 сентября, 02:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об оптимальном времени для вакцинации от коронавируса в будущем.

"Оптимальное время для прививки от коронавируса — это август, а от гриппа — сентябрь — октябрь", отметил медик в беседе с РИА "Новости".

Врачи назвали главных разносчиков коронавируса

Врачи назвали главных разносчиков коронавируса

Специалист пояснил, что вакцинироваться необходимо перед осенним всплеском заболеваемости, однако лучше это делать не в жару, так как из-за высокой температуры на улице может подняться давление или произойти обезвоживание. Поэтому конец лета, когда жара спадёт, — оптимальное время для прививки.

Врач рассказала, как подростку подготовиться к прививке

Врач рассказала, как подростку подготовиться к прививке

Напомним, сейчас в России зарегистрировано пять вакцин: "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт", "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак". 27 сентября Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний антиковидной вакцины "Бетувакс". Этот препарат разрабатывает биотехнологическая компания "Институт стволовых клеток человека".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Врач раскрыл последствия постковидного синдрома и объяснил, как от него быстрее избавиться

сегодня в 03:34

Призывали к насилию против медиков: Дуров объяснил блокировку крупных каналов антипрививочников в Telegram

вчера в 20:51

Патрушев: Более 900 кибератак зафиксировано на систему ДЭГ во время выборов

сегодня в 03:30

В Group-IB рассказали о следственных мероприятиях в офисе компании

сегодня в 03:18

Новый ректор Кабульского университета запретил женщинам учиться и преподавать в вузе

сегодня в 03:05

Новости партнеров

Layer 1