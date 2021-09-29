Врач назвал оптимальный месяц для ежегодной вакцинации от ковида в будущем

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об оптимальном времени для вакцинации от коронавируса в будущем.

"Оптимальное время для прививки от коронавируса — это август, а от гриппа — сентябрь — октябрь", — отметил медик в беседе с РИА "Новости".

Специалист пояснил, что вакцинироваться необходимо перед осенним всплеском заболеваемости, однако лучше это делать не в жару, так как из-за высокой температуры на улице может подняться давление или произойти обезвоживание. Поэтому конец лета, когда жара спадёт, — оптимальное время для прививки.