Врач назвал оптимальный месяц для ежегодной вакцинации от ковида в будущем
Также Евгений Тимаков рассказал, когда лучше прививаться от инфекции гриппа.
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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об оптимальном времени для вакцинации от коронавируса в будущем.
"Оптимальное время для прививки от коронавируса — это август, а от гриппа — сентябрь — октябрь", — отметил медик в беседе с РИА "Новости".
Специалист пояснил, что вакцинироваться необходимо перед осенним всплеском заболеваемости, однако лучше это делать не в жару, так как из-за высокой температуры на улице может подняться давление или произойти обезвоживание. Поэтому конец лета, когда жара спадёт, — оптимальное время для прививки.
Напомним, сейчас в России зарегистрировано пять вакцин: "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт", "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак". 27 сентября Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний антиковидной вакцины "Бетувакс". Этот препарат разрабатывает биотехнологическая компания "Институт стволовых клеток человека".
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