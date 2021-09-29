В 2022 году Россия планирует отправить к МКС пять кораблей

В 2022 году Россия планирует запустить к Международной космической станции (МКС) два пилотируемых корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса". Это следует из программы полёта станции, сообщает РИА "Новости".

Так, на 18 марта следующего года намечен запуск корабля "Союз МС-21" с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, а на 21 сентября — корабля "Союз МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным. Также в 2022-м ожидаются старты кораблей "Прогресс МС-19" (15 февраля), "Прогресс МС-20" (3 июня) и "Прогресс МС-21" (26 октября).

Как уточняется, в текущем году РФ выполнила четыре запуска к МКС — трёх кораблей (двух "Прогрессов" и одного "Союза") и модуля "Наука". До конца этого года планируется ещё столько же стартов: 5 октября — "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, 28 октября — "Прогресс МС-18", 24 ноября — "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал", 8 декабря — "Союз МС-20" с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано.