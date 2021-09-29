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В 2022 году Россия планирует отправить к МКС пять кораблей

А до конца этого года запланировано ещё четыре запуска. В частности, 5 октября к станции отправится корабль "Союз МС-19" с режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд.

29 сентября, 02:22
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

В 2022 году Россия планирует запустить к Международной космической станции (МКС) два пилотируемых корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса". Это следует из программы полёта станции, сообщает РИА "Новости".

К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль

К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль

Так, на 18 марта следующего года намечен запуск корабля "Союз МС-21" с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, а на 21 сентября — корабля "Союз МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным. Также в 2022-м ожидаются старты кораблей "Прогресс МС-19" (15 февраля), "Прогресс МС-20" (3 июня) и "Прогресс МС-21" (26 октября).

Как уточняется, в текущем году РФ выполнила четыре запуска к МКС — трёх кораблей (двух "Прогрессов" и одного "Союза") и модуля "Наука". До конца этого года планируется ещё столько же стартов: 5 октября — "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, 28 октября — "Прогресс МС-18", 24 ноября — "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал", 8 декабря — "Союз МС-20" с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано.

Названа цена полёта на орбиту на "Союзе" для космических туристов

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Ранее Лайф сообщал о том, что космический турист пожелал слетать на орбиту на "Союзе", а не на корабле Илона Маска. По его мнению, у Crew Dragon пока слишком небольшая статистика удачно прошедших полётов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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