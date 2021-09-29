В США объяснили, почему Украина использовала крымских татар для диверсии в Крыму

Украина использовала крымских татар для нападения на газопровод в Крыму, чтобы показать, что Москва якобы "подавляет крымско-татарский народ". Об этом написала в статье для журнала National Interest обозреватель Диана Кади.

Именно поэтому, по её словам, Киев не использовал для диверсии украинцев или русских. Также Кади смутило время осуществления нападения — до Генассамблеи ООН.

"Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств", — отметила обозреватель и выразила недоумение, почему крымские татары "не понимают, что их эксплуатируют".

Автор напомнила, что на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии".

"Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом", — говорится в статье.

Напомним, о повреждении газопровода в районе посёлка Перевальное под Симферополем стало известно 23 августа. По результатам осмотра места происшествия правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. 5 сентября в Крыму задержали пятерых подозреваемых в повреждении газопровода. Ими оказались сторонники запрещённой в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*. В числе подозреваемых — замглавы движения Нариман Джелялов. Позже ФСБ получила данные о связи "Меджлиса" с украинскими спецслужбами.