В Пентагоне уличили Байдена во лжи по поводу американских солдат в Афганистане

Минобороны США фактически опровергло слова президента страны Джо Байдена об отсутствии рекомендаций оставить часть американского военного контингента в Афганистане. С комментариями на эту тему выступили глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил (ВС) Штатов генерал Марк Милли и глава Центрального командования (CENTCOM) американских ВС генерал Кеннет Маккензи. Они приняли участие в слушаниях в комитете по делам ВС сената Конгресса США, на которых рассматривались обстоятельства вывода войск из Афганистана.

"Не буду делиться моей личной рекомендацией президенту, но доведу до вас моё честное мнение. Моё честное мнение и мой взгляд сформировали мою рекомендацию. И я рекомендовал, чтобы мы сохраняли в Афганистане 2,5 тысячи военнослужащих", — сказал Маккензи.

Схожим образом высказался и Милли. По его словам, с осени прошлого года и в последующие месяцы он призывал к тому, чтобы Вашингтон сохранял 2,5 тысячи военных в Афганистане, при необходимости увеличив контингент до 3,5 тысячи. В свою очередь, глава Пентагона Остин заявил, что до Байдена эти советы военачальников были доведены.

В Белом доме, комментируя слова военных, заявили, что сохранение войск США в Афганистане означало бы продолжение войны с "Талибаном"*.

Ранее Байден утверждал, что никто из американского генералитета не призывал его оставить в Афганистане какую-то часть войск США. В августе глава Белого дома заверял, что не получал рекомендаций такого рода от командования ВС страны и других своих советников, курирующих вопросы нацбезопасности.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.