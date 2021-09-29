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"Шериф" набрал почти вдвое больше очков в рейтинге УЕФА, чем все клубы из России

При этом состав коллектива из Тирасполя — самый скромный в Лиге чемпионов по суммарной стоимости.

29 сентября, 00:49
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Благодаря успешному выступлению тираспольского "Шерифа" в Лиге чемпионов Молдавия вошла в первую тройку по значению коэффициента УЕФА в нынешнем сезоне.

Клубы из этой страны набрали 18 очков (15 из них на счету тираспольцев) и с коэффициентом 4,5 делят третье место со Швейцарией. Впереди них только Нидерланды (5,200) и Швеция (4,875).

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Стоит отметить, что Россия занимает 38-е место в рейтинге коэффициентов этого сезона. Все клубы РФ набрали 8,5 очка за текущий сезон, коэффициент — 1,7. Также добавим, что, по оценке портала Transfermarkt, "Шериф" — команда с самой низкой стоимостью состава в Лиге чемпионов (12,38 миллиона евро).

Напомним, во вторник вечером "Шериф" на выезде победил мадридский "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1. Эта победа для тираспольцев стала второй подряд. В первом туре они на своём поле одолели донецкий клуб "Шахтёр" (2:0).

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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