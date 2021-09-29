Понятие неудачной модели автомобиля индивидуально и зависит от конкретных потребностей автолюбителя, однако в целом эксперты выделяют несколько марок подержанных машин, которые считаются ненадёжными. Об этом рассказал гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, передаёт агентство "Прайм".

По его словам, у каждой модели есть удачные и неудачные модификации. Но, согласно данным органа технического надзора за безопасностью транспортных средств TÜV, самыми ненадёжными авто с пробегом считаются следующие.

Nissan Qashqai (из-за залегания колец в двигателях 1.6 HR16DE и 2.0 MR20DE при постоянной эксплуатации в городских режимах, а также хрупкой подвески и разгерметизации ветрового стекла).

Chevrolet Spark/Matiz (высокий расход масла).

Dacia Logan (постоянные поломки привода ГРМ на моторе 1.4 MPi).

Mazda RX-8 (срок службы мотора в 100 тысяч километров).

Citroen C5 (проблемы с автоматической коробкой передач).

Land Rover Range Rover Sport (нестабильная электроника).

Мигаль советует при покупке машины с пробегом учитывать свои потребности, особенности региона, бюджет и техническое состояние автомобиля. "Но в целом всё индивидуально", — заключает эксперт.