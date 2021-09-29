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В Польше испугались, что Россия захватит Варшаву за полтора дня

Некоторые поляки считают, что стране нужно укреплять обороноспособность.

29 сентября, 01:29
<p>Фото © ТАСС / imago / Xinhua</p>

Фото © ТАСС / imago / Xinhua

Читатели польского издания wPolityce раскритиковали слова депутата Европарламента от партии "Гражданская платформа" Янины Охойской о закупке Варшавой американских танков "Абрамс".

По её словам, Польша должна быть спокойна за безопасность своей восточной границы, поэтому средства лучше потратить не на приобретение вооружения, а на достойную зарплату для медсестёр.

Некоторые пользователи расценили слова депутата как неразумные, выразив при этом мнение, что Польше якобы угрожает Россия, пишет "Иносми".

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"Я так понимаю, хорошо зарабатывающие медсёстры, когда возникнет угроза, бросят больных, возьмутся за оружие и пойдут защищать польские границы?" возмутился пользователь Kurdesz.

Нашлись и те, кто усомнился в способности новой техники увеличить обороноспособность страны.

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"Будут у Польши "Абрамсы" или нет, Путин может дойти до Варшавы за 36–48 часов, а если у власти и дальше будет оставаться "Право и справедливость" (польская консервативная партия. — Прим. Лайфа), то, скорее, за 16–24", предположил Stanisław.

Другие же с юмором отнеслись к словам евродепутата.

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"Думаю, на поле боя тысяча разъярённых медсестёр разобьёт в пух и прах пять тысяч русских танков. Вы не знаете, каков потенциал польских медсестёр со шприцами в руках!" сыронизировал lechita.

"Очень хорошая идея: когда русские на нас нападут, мы выставим против них медсестёр, а когда они узнают об их высоких зарплатах, то наверняка сложат оружие и сдадутся в плен", пошутил Wyborca.

Стоит отметить, что Россия неоднократно подчёркивала отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран. А вот в Польше в начале сентября призвали поговорить с РФ на "языке силы".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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