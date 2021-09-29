В Польше испугались, что Россия захватит Варшаву за полтора дня

Читатели польского издания wPolityce раскритиковали слова депутата Европарламента от партии "Гражданская платформа" Янины Охойской о закупке Варшавой американских танков "Абрамс".

По её словам, Польша должна быть спокойна за безопасность своей восточной границы, поэтому средства лучше потратить не на приобретение вооружения, а на достойную зарплату для медсестёр.

Некоторые пользователи расценили слова депутата как неразумные, выразив при этом мнение, что Польше якобы угрожает Россия, пишет "Иносми".

"Я так понимаю, хорошо зарабатывающие медсёстры, когда возникнет угроза, бросят больных, возьмутся за оружие и пойдут защищать польские границы?" — возмутился пользователь Kurdesz.

Нашлись и те, кто усомнился в способности новой техники увеличить обороноспособность страны.

"Будут у Польши "Абрамсы" или нет, Путин может дойти до Варшавы за 36–48 часов, а если у власти и дальше будет оставаться "Право и справедливость" (польская консервативная партия. — Прим. Лайфа), то, скорее, за 16–24", — предположил Stanisław.

Другие же с юмором отнеслись к словам евродепутата.

"Думаю, на поле боя тысяча разъярённых медсестёр разобьёт в пух и прах пять тысяч русских танков. Вы не знаете, каков потенциал польских медсестёр со шприцами в руках!" — сыронизировал lechita.

"Очень хорошая идея: когда русские на нас нападут, мы выставим против них медсестёр, а когда они узнают об их высоких зарплатах, то наверняка сложат оружие и сдадутся в плен", — пошутил Wyborca.