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Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о сексуальных домогательствах

Ранее сотрудницы компании, в том числе беременные, пожаловались на харассмент и дискриминацию в оплате труда.

29 сентября, 02:05
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Американская компания Activision Blizzard, которая является одним из крупнейших разработчиков видеоигр, выплатит 18 миллионов долларов для урегулирования иска о харассменте и дискриминации.

Как сообщает CNN, ранее контролирующие органы заявили, что в данной компании сотрудницы подвергаются сексуальным домогательствам, а оплата их труда меньше, чем у мужчин. В жалобе также говорится, что дискриминации подвергались беременные сотрудницы.

"Activision Blizzard согласилась создать фонд в размере 18 миллионов долларов, чтобы урегулировать ситуацию с предполагаемыми заявителями", — сказано в обращении, опубликованном на сайте компании.

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Добавим, что компании Activision Blizzard принадлежат такие популярные франшизы видеоигр, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty и другие.

Напомним, в августе глава компании Blizzard Entertainment (подразделение Activision Blizzard) Джей Аллен Брэк покинул свой пост после скандала с домогательствами.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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