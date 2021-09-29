Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о сексуальных домогательствах

Американская компания Activision Blizzard, которая является одним из крупнейших разработчиков видеоигр, выплатит 18 миллионов долларов для урегулирования иска о харассменте и дискриминации.

Как сообщает CNN, ранее контролирующие органы заявили, что в данной компании сотрудницы подвергаются сексуальным домогательствам, а оплата их труда меньше, чем у мужчин. В жалобе также говорится, что дискриминации подвергались беременные сотрудницы.

"Activision Blizzard согласилась создать фонд в размере 18 миллионов долларов, чтобы урегулировать ситуацию с предполагаемыми заявителями", — сказано в обращении, опубликованном на сайте компании.

Добавим, что компании Activision Blizzard принадлежат такие популярные франшизы видеоигр, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty и другие.