Центробанк с 1 октября ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов

С 1 октября Центробанк вновь ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях. Об этом сообщал ранее регулятор, пишет РИА "Новости". Первый шаг по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования ЦБ предпринял ещё в июле, когда вернул надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, поэтому Банк России решил ещё раз ужесточить регулирование.

Теперь регулятор снова поднимет надбавки к коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и предоставляемым закредитованным заёмщикам. В ЦБ объясняют своё решение ускорившимися темпами роста данного сегмента с одновременным ослаблением стандартов кредитования. Так, во втором квартале 2021 года продолжилось увеличение показателя долговой нагрузки заёмщиков — до 61,1%, также резко выросла доля ссуд на срок более пяти лет — до 18%.

В Центробанке полагают, что новые меры помогут дополнительно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничить рост долговой нагрузки граждан, так как повышенные надбавки делают потребкредиты менее рентабельными относительно иных видов. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что регулятор при необходимости готов делать дополнительные шаги для охлаждения потребкредитования.

По мнению директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, такое изменение регулирования может привести к росту ставок по потребкредитам, но он не будет значительным.

"На фоне роста ключевой ставки и ужесточения регуляторных требований весьма вероятен незначительный рост процентных ставок, однако банки с целью сохранения темпов выдач будут стараться поддерживать уровень ставок на комфортных для потребителя значениях, компенсируя это увеличением стоимости прочих услуг и ростом комиссий при предоставлении кредита", — отметил эксперт.