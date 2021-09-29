Патрушев: Более 900 кибератак зафиксировано на систему ДЭГ во время выборов
Ряд таких атак носил провокационный характер, с использованием подмены адреса источника, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Во время прошедших выборов в Госдуму на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было зафиксировано более 900 кибератак, направленных на нарушение её функционирования и внедрение вредоносных программ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Ряд таких атак носил провокационный характер, с использованием подмены адреса источника атак", — сказал Патрушев в Южно-Сахалинске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.
Секретарь Совбеза добавил, что Число кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока за год выросло в два раза
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов. Совершались они на территории США, Германии, России и Китая. Позднее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что кибератаки в дни выборов в Госдуму не оказали значимого эффекта.
Комментариев: 0