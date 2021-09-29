Патрушев: Более 900 кибератак зафиксировано на систему ДЭГ во время выборов

Во время прошедших выборов в Госдуму на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было зафиксировано более 900 кибератак, направленных на нарушение её функционирования и внедрение вредоносных программ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Ряд таких атак носил провокационный характер, с использованием подмены адреса источника атак", — сказал Патрушев в Южно-Сахалинске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.