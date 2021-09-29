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Патрушев: Более 900 кибератак зафиксировано на систему ДЭГ во время выборов

Ряд таких атак носил провокационный характер, с использованием подмены адреса источника, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

29 сентября, 03:30
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Во время прошедших выборов в Госдуму на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было зафиксировано более 900 кибератак, направленных на нарушение её функционирования и внедрение вредоносных программ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Ряд таких атак носил провокационный характер, с использованием подмены адреса источника атак", — сказал Патрушев в Южно-Сахалинске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

Медведев заявил, что половина атак на серверы ЦИК во время выборов шла из США

Медведев заявил, что половина атак на серверы ЦИК во время выборов шла из США

Секретарь Совбеза добавил, что Число кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока за год выросло в два раза

Посольство РФ ждёт "исчерпывающих разъяснений" в связи с кибератаками на ЦИК из США

Посольство РФ ждёт "исчерпывающих разъяснений" в связи с кибератаками на ЦИК из США

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов. Совершались они на территории США, Германии, России и Китая. Позднее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что кибератаки в дни выборов в Госдуму не оказали значимого эффекта.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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