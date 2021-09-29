Новый ректор Кабульского университета запретил женщинам учиться и преподавать в вузе

Назначенный представителями радикального движения "Талибан"* новый ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат объявил о временном запрете для женщин на преподавание и учёбу в вузе. Об этом сообщает пакистанский телеканал AJK.

"До тех пор, пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университет или работать там. Сначала ислам!" — цитирует ректора телеканал.

Подобная политика главного вуза Афганистана согласуется с прежними правилами, установленными талибами в период пребывания у власти с 1996 по 2001 год, в соответствии с которыми женщин не пускали в общественные места без сопровождения родственника-мужчины, били за неповиновение и не допускали к образованию.

Отметим, что Гайрат стал ректором крупнейшего Кабульского университета 22 сентября, сменив на этом посту профессора Мохаммада Османа Бабури, которого талибы сняли с должности. При этом радикалы заверили, что сохранят все достижения афганского образования, также они пообещали выстроить "образовательную систему, которая не будет иметь аналогов во всей Азии".

Ранее сообщалось, что талибы запретили афганцам брить бороды и посещать барбершопы.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.