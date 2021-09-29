В Group-IB рассказали о следственных мероприятиях в офисе компании

В Москве в офисе компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, прошли следственные мероприятия. Об этом сообщила представитель компании Ника Комарова, передаёт РБК.

По её словам, утром 28 сентября в московскую штаб-квартиру Group-IB по России и СНГ пришли силовики. В пресс-службе уточнили, что правоохранители покинули офис компании вечером того же дня. Комарова уточнила, что на данный момент пресс-служба не знает, по каким причинам проводились оперативные мероприятия, а топ-менеджмент и юридические службы "работают над прояснением ситуации".

В свою очередь, телеканал RTVI со ссылкой на источник сообщает, что следственные действия связаны с уголовным делом, по которому задержан основатель и гендиректор Group-IB Илья Сачков. О каком именно деле идёт речь, не уточняется. По словам инсайдера, Сачкова задержали утром во вторник. Другой источник в крупной IT-компании заявил, что Сачков и совладелец Group-IB Дмитрий Волков накануне не отвечали на звонки и были недоступны для собственных сотрудников.

Представитель компании подчеркнула, что обслуживание клиентов Group-IB идёт в штатном режиме.