Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
Американский дипломат утверждает, что Правительство РФ якобы заблокировало мероприятие, посвящённое теме прав человека.
Фото © ТАСС / AP
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которое должно было пройти 27 сентября в столице Польши Варшаве.
"К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения Правительства России заблокировать эту встречу", — говорится в заявлении Блинкена, которое распространил Госдеп.
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По его словам, Вашингтон "глубоко сожалеет в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека". Также он выразил надежду на то, что участники ОБСЕ будут проводить свои запланированные встречи на тему прав человека.
"Мы продолжим делать всё от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ", — заключил глава американского Госдепа.
Напомним, США и другие западные страны в последнее время периодически обвиняют Россию в нарушении прав человека. Так, об этом в августе говорил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, а в начале года — постпред Германии при ООН Кристофер Хойсген. Россия неоднократно опровергала данные заявления и призывала Запад обратить внимание на нарушения прав человека у себя.
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