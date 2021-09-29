Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которое должно было пройти 27 сентября в столице Польши Варшаве.

"К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения Правительства России заблокировать эту встречу", — говорится в заявлении Блинкена, которое распространил Госдеп.

По его словам, Вашингтон "глубоко сожалеет в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека". Также он выразил надежду на то, что участники ОБСЕ будут проводить свои запланированные встречи на тему прав человека.

"Мы продолжим делать всё от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ", — заключил глава американского Госдепа.