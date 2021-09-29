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В Подмосковье поймали педофила, который хотел изнасиловать девочку

Задержанным оказался уроженец Ярославской области 1970 года рождения. Ранее он был неоднократно судим.

29 сентября, 04:47
<p>Фото © VK / <a href="https://sun9-34.userapi.com/impg/qQXc-8Opct52fOBllzSc-bdrBJHjJw1erT5xlQ/cQSHwchBQbo.jpg?size=1479x1280&quality=96&sign=76a20b48de9e97353b8dd7bbe6041723&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nashe_domodedovo</a></p>

Фото © VK / nashe_domodedovo

Полицейские задержали мужчину, который домогался девятилетней девочки в Домодедове. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Задержан мужчина, который у одного из домов, расположенных на улице Восточной, под предлогом оказания ему помощи заговорил с девочкой 2012 г.р. и пытался совершить в отношении неё насильственные действия сексуального характера", — приводятся слова Петровой на сайте ГУ МВД РФ.

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Задержанным оказался уроженец Ярославской области 1970 года рождения. Ранее он был неоднократно судим. В ближайшее время злоумышленника передадут в территориальное подразделение СКР.

Ранее криминалист Михаил Игнатов сравнил педофилов с наркоманами и поддержал введение для них пожизненного срока. Эксперт уверен, что относительно таких преступников в России необходимо принимать самые жёсткие меры.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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