В Подмосковье поймали педофила, который хотел изнасиловать девочку

Полицейские задержали мужчину, который домогался девятилетней девочки в Домодедове. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Задержан мужчина, который у одного из домов, расположенных на улице Восточной, под предлогом оказания ему помощи заговорил с девочкой 2012 г.р. и пытался совершить в отношении неё насильственные действия сексуального характера", — приводятся слова Петровой на сайте ГУ МВД РФ.

Задержанным оказался уроженец Ярославской области 1970 года рождения. Ранее он был неоднократно судим. В ближайшее время злоумышленника передадут в территориальное подразделение СКР.