В Подмосковье поймали педофила, который хотел изнасиловать девочку
Задержанным оказался уроженец Ярославской области 1970 года рождения. Ранее он был неоднократно судим.
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Полицейские задержали мужчину, который домогался девятилетней девочки в Домодедове. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Задержан мужчина, который у одного из домов, расположенных на улице Восточной, под предлогом оказания ему помощи заговорил с девочкой 2012 г.р. и пытался совершить в отношении неё насильственные действия сексуального характера", — приводятся слова Петровой на сайте ГУ МВД РФ.
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Задержанным оказался уроженец Ярославской области 1970 года рождения. Ранее он был неоднократно судим. В ближайшее время злоумышленника передадут в территориальное подразделение СКР.
Ранее криминалист Михаил Игнатов сравнил педофилов с наркоманами и поддержал введение для них пожизненного срока. Эксперт уверен, что относительно таких преступников в России необходимо принимать самые жёсткие меры.
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