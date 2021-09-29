Еврокомиссия сочла Украину надёжным транзитёром российского газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на переговорах с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон высказал позицию Незалежной по новому контракту на поставку газа из России в Венгрию. Представитель ЕК в свою очередь отметила, что считает Киев надёжным транзитёром российского "голубого топлива" в ЕС. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.