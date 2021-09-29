Еврокомиссия сочла Украину надёжным транзитёром российского газа
В ЕК отметили, что эта позиция хорошо известна и её в очередной раз подтвердили.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Министр энергетики Украины Герман Галущенко на переговорах с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон высказал позицию Незалежной по новому контракту на поставку газа из России в Венгрию. Представитель ЕК в свою очередь отметила, что считает Киев надёжным транзитёром российского "голубого топлива" в ЕС. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.
"Еврокомиссар Симсон подтвердила хорошо известную позицию ЕК о том, что она считает Украину надёжной транзитной страной", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу Еврокомиссии.
Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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