НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Еврокомиссия сочла Украину надёжным транзитёром российского газа

В ЕК отметили, что эта позиция хорошо известна и её в очередной раз подтвердили.

29 сентября, 04:30

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на переговорах с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон высказал позицию Незалежной по новому контракту на поставку газа из России в Венгрию. Представитель ЕК в свою очередь отметила, что считает Киев надёжным транзитёром российского "голубого топлива" в ЕС. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.

"Еврокомиссар Симсон подтвердила хорошо известную позицию ЕК о том, что она считает Украину надёжной транзитной страной", цитирует РИА "Новости" пресс-службу Еврокомиссии.

Песков заявил, что Россия не использует газ для наказания Украины

Песков заявил, что Россия не использует газ для наказания Украины

Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Политолог объяснил, как Киев вредит себе угрозами из-за сделки Венгрии и "Газпрома"

вчера в 12:02

В МИД РФ заявили, что Венгрия согласовала с Еврокомиссией контракт с "Газпромом"

вчера в 15:15

Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

сегодня в 03:53

Патрушев: Более 900 кибератак зафиксировано на систему ДЭГ во время выборов

сегодня в 03:30

В СК назвали возможную причину убийства и стрельбы под Вологдой

сегодня в 04:22

Новости партнеров

Layer 1