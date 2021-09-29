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Пермскому стрелку сделали ещё одну операцию

Ранее Тимур Бекмансуров уже перенёс несколько оперативных вмешательств, в ходе одного из них ему ампутировали ногу.

29 сентября, 07:48
<p>Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT</p>

Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT

18-летнему Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском университете и серьёзно раненому при задержании, провели ещё одну операцию. Как сообщает источник Лайфа, ему вытащили пулю, которая застряла в ребре. Сейчас стрелок находится под наркозом.

Ранее Лайф писал о том, что преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына.

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Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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