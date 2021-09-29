Пермскому стрелку сделали ещё одну операцию

18-летнему Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском университете и серьёзно раненому при задержании, провели ещё одну операцию. Как сообщает источник Лайфа, ему вытащили пулю, которая застряла в ребре. Сейчас стрелок находится под наркозом.

Ранее Лайф писал о том, что преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына.