Пермскому стрелку сделали ещё одну операцию
Ранее Тимур Бекмансуров уже перенёс несколько оперативных вмешательств, в ходе одного из них ему ампутировали ногу.
Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT
18-летнему Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском университете и серьёзно раненому при задержании, провели ещё одну операцию. Как сообщает источник Лайфа, ему вытащили пулю, которая застряла в ребре. Сейчас стрелок находится под наркозом.
Ранее Лайф писал о том, что преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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