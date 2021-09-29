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Регион
Опубликовано 29 сентября 2021, 10:47

Володин назвал дискриминационным запрет YouTube на критику выборов в США и ФРГ

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Спикер Госдумы VII созыва считает, что влияние на ход избирательных кампаний в государствах со стороны IT-компаний следует обсуждать в ПАСЕ и ООН.

Запрет видеохостинга YouTube на оспаривание итогов прошедших президентских выборов в США и парламентских в Германии — является дискриминационным. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал спикер Государственной думы прошлого созыва Вячеслав Володин. Как он указал, изменения в правилах пользования сервисом обсуждаются в последние дни довольно активно. Принято цивилизованное решение, однако не учтён крайне важный момент: новое положение распространяется только на две страны.

"Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам, к их национальному законодательству?" — задался вопросом Володин.

Как указал политик, такое поведение недопустимо по отношению к нашей стране и её гражданам. Володин призвал думский Комитет по безопасности и Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучить ситуацию и задать соответствующие вопросы представителям американской компании. Как он пояснил, сейчас речь идёт о нарушении принципов демократии и прав людей практически во всём мире, обусловлено это созданием особого неправового поля для всех государств, кроме ФРГ и США. Володина удивило, что этим вопросом не задаются в ПАСЕ.

"Неужели их устраивает такая дискриминация? Это неправильно. Важно называть вещи своими именами. Более того, этот вопрос необходимо обсуждать и в Организации Объединённых Наций", — указал он, подчеркнув, что правила невмешательства в выборы суверенных стран должны быть обязательны для всех международных IT-компаний и распространены на все государства.

YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT
YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT

Как уже писал Лайф, YouTube начал блокировать видео, оспаривающие результаты выборов в Штатах и Германии. Администрация сервиса заявила, что в будущем список стран может пополниться. Под ограничения подпадает контент, вводящий избирателей в заблуждение, предоставляющий недостоверную информацию о требованиях к кандидатам, призывающий к нарушению демократических процессов, распространяющий полученные в результате взлома материалы, а также ставящий под сомнение итоги выборов.


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Эмила Сидорова
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