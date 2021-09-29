Володин назвал дискриминационным запрет YouTube на критику выборов в США и ФРГ
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Спикер Госдумы VII созыва считает, что влияние на ход избирательных кампаний в государствах со стороны IT-компаний следует обсуждать в ПАСЕ и ООН.
Запрет видеохостинга YouTube на оспаривание итогов прошедших президентских выборов в США и парламентских в Германии — является дискриминационным. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал спикер Государственной думы прошлого созыва Вячеслав Володин. Как он указал, изменения в правилах пользования сервисом обсуждаются в последние дни довольно активно. Принято цивилизованное решение, однако не учтён крайне важный момент: новое положение распространяется только на две страны.
"Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам, к их национальному законодательству?" — задался вопросом Володин.
Как указал политик, такое поведение недопустимо по отношению к нашей стране и её гражданам. Володин призвал думский Комитет по безопасности и Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучить ситуацию и задать соответствующие вопросы представителям американской компании. Как он пояснил, сейчас речь идёт о нарушении принципов демократии и прав людей практически во всём мире, обусловлено это созданием особого неправового поля для всех государств, кроме ФРГ и США. Володина удивило, что этим вопросом не задаются в ПАСЕ.
"Неужели их устраивает такая дискриминация? Это неправильно. Важно называть вещи своими именами. Более того, этот вопрос необходимо обсуждать и в Организации Объединённых Наций", — указал он, подчеркнув, что правила невмешательства в выборы суверенных стран должны быть обязательны для всех международных IT-компаний и распространены на все государства.
Как уже писал Лайф, YouTube начал блокировать видео, оспаривающие результаты выборов в Штатах и Германии. Администрация сервиса заявила, что в будущем список стран может пополниться. Под ограничения подпадает контент, вводящий избирателей в заблуждение, предоставляющий недостоверную информацию о требованиях к кандидатам, призывающий к нарушению демократических процессов, распространяющий полученные в результате взлома материалы, а также ставящий под сомнение итоги выборов.