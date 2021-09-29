Минздрав предложил разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин и лекарств
При этом клиники должны будут уведомлять о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций от приёма таких препаратов.
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В Россию могут разрешить ввоз не зарегистрированных в стране лекарств и вакцин для клиник Московского международного медицинского кластера (МММК). Соответствующие поправки к законодательству разработал Минздрав РФ.
Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, у Росздравнадзора появятся полномочия регламентировать процедуру выдачи разрешений, а клиники-участники в Сколкове должны будут уведомлять фонд МММК о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций от приёма таких препаратов и отсутствии их эффективности. Фонд при этом будет вести приём, обработку, анализ и хранение поступающих данных.
Ожидается, что поправки в закон "Об обращении лекарственных средств" и "О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступят в силу с 1 января 2022 года.
А ранее Лайф рассказывал, что Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний антиковидной вакцины "Бетувакс". Предполагается, что этот препарат можно будет в том числе использовать для прививок людям из групп риска, а также для повторной вакцинации.
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