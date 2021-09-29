Минздрав предложил разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин и лекарств

В Россию могут разрешить ввоз не зарегистрированных в стране лекарств и вакцин для клиник Московского международного медицинского кластера (МММК). Соответствующие поправки к законодательству разработал Минздрав РФ.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, у Росздравнадзора появятся полномочия регламентировать процедуру выдачи разрешений, а клиники-участники в Сколкове должны будут уведомлять фонд МММК о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций от приёма таких препаратов и отсутствии их эффективности. Фонд при этом будет вести приём, обработку, анализ и хранение поступающих данных.

Ожидается, что поправки в закон "Об обращении лекарственных средств" и "О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступят в силу с 1 января 2022 года.