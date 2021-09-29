В Белоруссии заблокировали доступ к сайту "Комсомольской правды"

Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" заблокирован по решению Министерства информации республики. Об этом сообщает kp.ru.

Ресурс не открывается ни на территории Белоруссии, ни за пределами страны. При попытке его открыть появляется сообщение от провайдера "Белтелеком": "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Подробнее о причинах блокировки не сообщается. Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин заявил РБК о давних сложностях, которые возникают у российских СМИ в Белоруссии.