В Белоруссии заблокировали доступ к сайту "Комсомольской правды"
Ресурс не открывается ни на территории республики, ни за пределами страны.
Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" заблокирован по решению Министерства информации республики. Об этом сообщает kp.ru.
Ресурс не открывается ни на территории Белоруссии, ни за пределами страны. При попытке его открыть появляется сообщение от провайдера "Белтелеком": "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".
Подробнее о причинах блокировки не сообщается. Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин заявил РБК о давних сложностях, которые возникают у российских СМИ в Белоруссии.
"В Белоруссии уже больше года запрещают распространять, печатать "Комсомольскую правду". Считают, что мы неправильно освещаем события в Белоруссии, уверены, что нельзя так писать о Белоруссии, как это делаем мы", — заявил он.
А ранее блокировка коснулась двух немецких каналов Russia Today. YouTube удалил их без права восстановления. RT Deutsch занимал четвёртое место в видеохостинге среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения.
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