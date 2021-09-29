НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой в случае отказа снять ограничения с каналов RT

В ведомстве отмечают, что такие действия видеохостинга являются актом цензуры и считаются недопустимыми.

29 сентября, 07:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг YouTube, если не будут сняты ограничения с каналов RT DE и DFP. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо "с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today". В ведомстве также отметили, что действия администрации организации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры по отношению к российским СМИ.

РКН может оштрафовать Google на 1 млн рублей в случае отказа снять ограничения с каналов RT

РКН может оштрафовать Google на 1 млн рублей в случае отказа снять ограничения с каналов RT

В РКН напомнили, что в случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения ведомства российским законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа.

Напомним, ранее руководитель RT Deutsch и Ruptly Динара Токтосунова заявила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала Russia Today. RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1