Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой в случае отказа снять ограничения с каналов RT
В ведомстве отмечают, что такие действия видеохостинга являются актом цензуры и считаются недопустимыми.
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Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг YouTube, если не будут сняты ограничения с каналов RT DE и DFP. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо "с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today". В ведомстве также отметили, что действия администрации организации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры по отношению к российским СМИ.
В РКН напомнили, что в случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения ведомства российским законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа.
Напомним, ранее руководитель RT Deutsch и Ruptly Динара Токтосунова заявила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала Russia Today. RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения.
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