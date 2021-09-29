Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой в случае отказа снять ограничения с каналов RT

Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг YouTube, если не будут сняты ограничения с каналов RT DE и DFP. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо "с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today". В ведомстве также отметили, что действия администрации организации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры по отношению к российским СМИ.

В РКН напомнили, что в случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения ведомства российским законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа.