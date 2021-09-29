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В МИД заявили о нарушении положений документов СЕ из-за вакционных ограничений Франции

В министерстве также отметили, что всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям в странах, однако сейчас режим въезда и пребывания делегаций РФ характеризуется как дискриминационный.

29 сентября, 06:12
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Фото © Facebook / Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Действия властей Франции по ограничению передвижения делегации РФ из-за вакцины "Спутник V" затрудняют работу России в международных организациях, расположенных на территории этой страны, а также нарушают положения документов Совета Европы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД РФ.

"Рассматриваем введённые ограничения как нарушение Парижем положений действующего в рамках Совета Европы Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах, в соответствии с которым французская сторона обязана обеспечить беспрепятственный въезд и пребывание официальных делегаций", — отметили в министерстве.

Российским делегатам в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу

Российским делегатам в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу

Там также отметили, что доля ответственности за происходящее лежит и на руководстве Совета Европы, который придерживается "пассивной, можно сказать, соглашательской позиции". В МИД РФ подчеркнули, что в данной ситуации Страсбург должен действовать активнее и добиваться от французских властей отмены ограничений. Как напомнили в ведомстве, Россия является одним из плательщиков бюджета СЕ и вправе рассчитывать на уважительное и равноправное отношение к себе, иначе у Москвы не останется другого выбора, кроме как настаивать на переводе заседаний всех рабочих органов Совета Европы в дистанционный режим.

В министерстве также отметили, что все с пониманием относились к санитарным ограничениям различных страны, однако действующий во Франции режим въезда и пребывания официальных делегаций РФ нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный.

Володин заявил, что российским делегатам не стоит принимать участие в заседании ПАСЕ

Володин заявил, что российским делегатам не стоит принимать участие в заседании ПАСЕ

"Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран", — подчеркнули в МИД РФ.

Там добавили, что такая ситуация сложилась из-за того, что россияне привиты отечественными вакцинами, а не препаратами американского или европейского производства. В министерстве отметили, что видят в происходящем скорее "попытку создать конкурентные преимущества для западных вакцин и фармацевтических компаний".

Ранее вице-спикер Госдумы РФ предыдущего созыва Пётр Толстой заявил, что делегация РФ не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ. По словам депутата, группу делегатов от РФ подвергли дискриминации по факту применения в стране определённых вакцин от коронавируса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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