В МИД заявили о нарушении положений документов СЕ из-за вакционных ограничений Франции

Действия властей Франции по ограничению передвижения делегации РФ из-за вакцины "Спутник V" затрудняют работу России в международных организациях, расположенных на территории этой страны, а также нарушают положения документов Совета Европы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД РФ.

"Рассматриваем введённые ограничения как нарушение Парижем положений действующего в рамках Совета Европы Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах, в соответствии с которым французская сторона обязана обеспечить беспрепятственный въезд и пребывание официальных делегаций", — отметили в министерстве.

Там также отметили, что доля ответственности за происходящее лежит и на руководстве Совета Европы, который придерживается "пассивной, можно сказать, соглашательской позиции". В МИД РФ подчеркнули, что в данной ситуации Страсбург должен действовать активнее и добиваться от французских властей отмены ограничений. Как напомнили в ведомстве, Россия является одним из плательщиков бюджета СЕ и вправе рассчитывать на уважительное и равноправное отношение к себе, иначе у Москвы не останется другого выбора, кроме как настаивать на переводе заседаний всех рабочих органов Совета Европы в дистанционный режим.

В министерстве также отметили, что все с пониманием относились к санитарным ограничениям различных страны, однако действующий во Франции режим въезда и пребывания официальных делегаций РФ нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный.

"Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран", — подчеркнули в МИД РФ.

Там добавили, что такая ситуация сложилась из-за того, что россияне привиты отечественными вакцинами, а не препаратами американского или европейского производства. В министерстве отметили, что видят в происходящем скорее "попытку создать конкурентные преимущества для западных вакцин и фармацевтических компаний".