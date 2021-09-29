Каршеринг-сервис "Ситидрайв" совместно с сайтом знакомств "Мамба" провели исследование романтической активности россиян. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.

В исследовании приняло участие 6610 пользователей сайта знакомств. Треть респондентов рассказали, что регулярно ходят на свидания — от одного до трёх раз в месяц. Ещё 7% опрошенных в этот же период времени бывают на свиданиях от четырёх до шести раз. Романтическими рекордсменами стали 4% людей, которые ходят на свидания чаще семи раз в месяц.

Также опрос показал, что 59% россиян в качестве места для свиданий выбирают рестораны или кафе, 23% предпочитают встречаться в торгово-развлекательных центрах.19% высказались в пользу свиданий дома. Популярностью также пользуются набережные и другие городские пространства — 56%, загородные места отдыха или пляжи — 16% и даже другие города и страны — 5%.

"Почти 30% россиян отмечают, что для них будет "сигналом", который позволит относиться к потенциальному партнёру чуть лучше, если тот приедет на свидание на автомобиле", — сообщают авторы исследования.

При этом почти 56% участников опроса сказали, что им больше понравится, если визави передвигается на личном авто любой марки, а 9% утверждают, что они более благосклонно отнесутся к человеку, который ездит на машине бизнес-класса, но при этом не важно, арендованной или личной. 6% признались, что обрадуются партнёру на электросамокате, а 32% поддержали пешую ходьбу.

Согласно результатам исследования, 41% респондентов положительно относятся к первому свиданию в автомобиле. По их мнению, главное — это чтобы визави оказался интересным. По мнению 23%, отсутствие посторонних помогает раскрепоститься, поэтому они согласятся, если им предложат свидание в машине, а некоторые назвали идеальным первым свиданием "кофе-брейк в автомобиле". Однако четверть опрошенных высказались негативно по отношению к подобным встречам, так как они уверены, что авто — не место для свиданий.