Кто и сколько зарабатывает на сервисах знакомств Tinder, Mamba и Badoo В России успешно работает большая тройка площадок онлайн-знакомств, где количество клиентов исчисляется в миллионах. Деньги текут к ним рекой, но чистый доход всегда несоизмеримо скромнее. 21 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Что связывает Tinder и депутата Верховной рады Украины

Приложение Tinder — это флагман индустрии, вдохновитель всех других дейтинг-сервисов. Им пользуется 66 миллионов человек в 190 странах мира. Успех обеспечила революционная технология "свайпа": если нравится фотография, смахиваете её пальцем вправо, если нет — влево, симпатия совпала — общаетесь. Придумал Tinder студент Калифорнийского университета Шон Рэд в 2012 году. Перспективную разработку сразу выкупил американский мегахолдинг InterActiveCorp. Приложение обрело бешеную популярность, но основатель Шон Рэд не насладился успехом. Одна из подчинённых, маркетолог Уитни Вульф Хёрд, обвинила его в сексуальных домогательствах, после чего он был со скандалом отстранён от проекта.

Фото © flickr / Ivan Radic

Сейчас Tinder находится в собственности техасской корпорации Match Group (дочерняя структура мегахолдинга InterActiveCorp), которая управляется топ-менеджером с безупречной репутацией, американкой индийского происхождения Шармистой Дабей. Под её руководством приложение принесло в 2020 году $1,4 млрд выручки, 43% этой суммы заплатили клиенты из США, 8% — из Великобритании, из остальных стран значительно меньше. По России данных нет.

Штаб-квартира InterActiveCorp. Гендиректор направления онлайн-знакомств Шармиста Дабей. Фото © Wikipedia, Wikipedia

Из базы СПАРК следует, что товарный знак Tinder не имеет в России ни представителей, ни лицензиатов, ни связанных юридических лиц. Иначе говоря, нашей стране не достаётся ничего из его доходов. Зато своя доля в американском приложении есть у украинских бизнесменов.

На окраине города Днепра в квартире обшарпанного жилого дома располагается фирма "Тiндер платiнум", владеющая интеллектуальными правами на "Взрыв свайпов" — так в системе Tinder называется платная возможность делать неограниченное количество свайпов. Это популярная услуга, стоимость которой на территории Украины и России может превышать полторы тысячи рублей в месяц.

В России нет офисов "Тиндера", зато таковой есть на Украине в Днепре в квартире этого жилого дома на Большой Диёвской улице.

Компанию "Тiндер платiнум" контролируют двое уроженцев Днепра. Гендиректором значится 27-летний Богдан Кузовов. Судя по соцсетям, он футбольный болельщик и любитель быстрой езды, в деловом мире позиционирует себя как специалист по криптовалютам и майнингу. Согласно украинскому регистру именно в его квартире зарегистрировали юрлицо.

Слева Богдан Кузовов. Справа Павло Феднов. Фото © facebook/bogdan.kuzovov, instagram/citizen.ua

Принадлежит "Тiндер платiнум" 33-летнему Павло Феднову. Этот человек находится в перманентном кругосветном путешествии, выкладывает фотографии Исландии, Омана и Сомали. А ещё он торгует сельскохозяйственным сырьём и является помощником попавшего под санкции России депутата Верховной рады Украины Ивана Кириленко.

Mamba оптимизирует налоги?

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Создатели сервиса Mamba называют своё детище единой службой знакомств и общения. Это специализированная сеть, объединяющая ряд самостоятельных сайтов и порталов. А ещё это полностью отечественная разработка. Большинство её клиентов россияне, всего пользователей насчитывается около 32 миллионов из более чем 50 стран.

Биография основателя Mamba Андрея Андреева полна тёмных пятен. Его отец — советский физик Вагнер Оганджанянц. О матери известно лишь, что она русская и тоже трудилась в технической сфере. 18-летним Андрей Огаджанянц покинул СССР и поселился в Испании. В девяностые взял себе псевдоним Андреев. В нулевые основал сервис контекстной рекламы "Бегун", интерес к его покупке проявлял Google, но по политическим причинам ресурс продали отечественному инвестиционному холдингу "ФинАМ" за $900 тыс. Тогда же Андрей Андреев сблизился с председателем правления этого холдинга Виктором Ремшой. Последний как раз искал технологичные стартапы, чтобы вложить деньги.

Виктор Ремша и Андрей Андреев. Фото © ТАСС / Юрий Машков, Instagram / andreev

В 2003 году Андреев и Ремша запустили социальную сеть знакомств Mamba. Её ждал оглушительный успех на родине, открывались филиалы в Белоруссии, на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии и Израиле. Вскоре холдинг "ФинАМ" выкупил стремительно растущую Mamba за $20 млн. Позже на рубеже десятилетий ФинАМ продал 30% соцсети корпорации ЗАО "Мэйл.ру". С тех пор структура собственников не менялась. Владение осуществляется не напрямую, а через кипрский офшор.

Провернув сделку с ФинАМом, Андрей Андреев переключился на новые проекты. Главным в Mamba стал Андрей Бронецкий, человек не чужой Андрееву и Ремше. Ранее он развивал с ними сервис контекстной рекламы "Бегун". Об Андрее Бронецком почти ничего не известно. Он окончил два факультета МАИ: автоматизированных систем управления и менеджмента. Сколотил первый капитал, когда запустил и продал онлайн-агрегатор товаров "Апорт".

Андрей Бронецкий. © YouTube / JsonTV

Mamba — это холдинг, состоящий из нескольких юрлиц. Товарный знак принадлежит компании ЗАО "Мамба". Её показатели выглядят странно. Выручка "грязными" составила один миллиард рублей. При этом чистыми (после вычета расходов) едва перевалила за 56 млн рублей. Подобная разница может говорить об использовании различных схем налоговой оптимизации. Любопытно, что по отчётности в штате ЗАО работает менее пяти человек.

Головной офис ЗАО "Мамба" располагается в престижном офисном центре "Краснопресненский" на улице 2-й Звенигородской, д. 13, стр. 42 в Москве.

Отечественная "Мамба" учредила три дочерние фирмы. Две из них — "Мультисервис" и "Мамба сервис" — давно закрыты. Следует отметить, что они управлялись менеджерами, очень похожими на зиц-председателей, — на них в общей сложности было зарегистрировано 60 проблемных и ликвидированных налоговиками компаний. Продолжает работать убыточная фирма "Мир знакомств": минус два миллиона рублей чистой прибыли и минус девять миллионов рублей активов.

Также в холдинг "Мамба" входит команда из пятидесяти разработчиков ООО "Айти тех". Там выручка "грязными" — в среднем около 160 млн рублей в год, но при этом фиксируется убыток "чистыми" — ежегодно до минус 300–700 тыс. рублей. Собственником "Айти теха" является английская организация Travel Communy Llp. Раньше её контролировал Андрей Бронецкий, сейчас это делают его менеджеры.

Английский филиал Mamba базируется в фешенебельном офисе в центре Лондона в доме, где некогда жила писательница Вирджиния Вулф.

Приложение "Теамо" для серьёзных отношений — ещё один продукт холдинга Mamba. Это юрлицо ООО "Теамо.ру". Оно тоже формально убыточно: при выручке в 37 млн рублей там фиксируется убыток — минус 16 млн рублей.

Badoo: где Уитни Вульф Хёрд, там секс-скандалы

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Badoo — ещё одна социальная сеть знакомств, основанная Андреем Андреевым, зарегистрированная на Кипре, базирующаяся в Лондоне, принадлежащая инвесторам из США и наиболее популярная на территории Латинской Америки, Испании, Италии и Франции. Её охват впечатляет — около полумиллиарда пользователей. При этом доходы Badoo в 2020 году составили $582 млн, почти втрое меньше, чем у Tinder.

Андрей Андреев основал соцсеть Badoo в 2006 году (после того как продал Mamba). Она обрела популярность повсюду, кроме США. Спустя несколько лет, чтобы всё же прорваться на американский рынок, Андреев инвестировал в "политкорректный" стартап Bumble. Это альтернативное приложение, где мужчины по правилам не могут писать женщинам первые. Придумала Bumble в 2014 году та самая Уитни Вулф Хёрд, ранее обвинившая основателя Tinder в сексуальных домогательствах. Вскоре такие же обвинение посыпались и на Андрея Андреева.

Главный офис Badoo расположен в престижном лондонском районе и занимает весь третий этаж небоскрёба "Бродгейт-тауэр".

В 2019 году американский Forbes выпустил статью "Секс, наркотики, женоненавистничество и безнравственность в штаб-квартире владельца Bumble". Журналисты описали якобы дискриминацию женщин со стороны Андрея Андреева. Несмотря на то что информация подавалась преимущественно анонимно и впоследствии не подтвердилась, репутации бизнесмена был нанесён непоправимый урон. Всего через несколько месяцев он продал Badoo и Bumble могущественной инвестиционной группе Blackstone Group. Сделку оценили в $3 млрд, из них Андреев мог получить около $2,2 млрд.

Уитни Вулф Хёрд на обложке журнала Times. Фото © Instagram / whitney

Освободившееся после ухода Андреева кресло босса заняла... его правая рука — госпожа Уитни Вулф Хёрд. Во время секс-скандала она защищала своего бывшего начальника, но при этом и новых инвесторов встретила c нескрываемой радостью. Деловые СМИ тогда предполагали, что с её стороны была какая-то "игра". Нынешнего владельца бренда Badoo — инвестиционную группу Blackstone Group можно назвать американской госориентированной организацией.

В России социальную сеть Badoo представляет московская компания ООО "Баду девелопмент" с офисом в бизнес-центре на Цветном бульваре. Смущают её финансовые показатели за 2020 год: выручка "грязными" достигла 800 млн рублей, при этом чистая прибыль (за вычетом расходов) едва перевалила за 37 млн рублей. Напомним, похожая ситуация с финансами творится и в ЗАО "Мамба".

— Когда выручка "грязными" в десятки раз превышает чистую прибыль — это повод насторожиться налоговой службе и всё перепроверить. Впрочем, если судебных тяжб не было, значит, и нарушений налоговики не нашли. Доходы сервисов знакомств могут съедаться раздутыми затратами на рекламу — а это, к слову, уже лазейка для вывода денег, тем более учитывая, что почти все сервисы принадлежат непрозрачным офшорам, — комментирует эксперт в сфере налогового законодательства, партнёр юридической компании Paragon Advice Group Александр Захаров.

Антон Поваров. Фото © badoo.com

Хозяева "Баду девелопмента" скрыты за цепочкой офшоров на Бермудах, Виргинских островах и Кипре. Директором по бумагам числится выпускник мехмата Новосибирского государственного университета Антон Поваров. Его карьера прозрачна. С минимальным опытом работы устроился рядовым разработчиком в Badoo и прошёл за полтора десятилетия все ступени карьерной лестницы. Как указано в его международном резюме, сейчас он одновременно директор московского офиса Badoo, лидер всех программистов и вице-президент по разработке платформы Bumble. Поваров совсем не похож на акулу бизнеса или богача.

Как в дальнейшем будет развиваться отрасль, Лайф спросил у экспертов.

— Рынок дейтинг-сервисов развивается волнами. Сейчас затишье, но надвигается очередная волна, которая, возможно, приведёт к новому буму отрасли, — объясняет Карен Казарян, старший аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. — Было уже несколько поколений подобных сайтов. Одни шли по пути упрощения интерфейса. Эпицентр этого тренда Tinder с его свайпами. И, как мне кажется, Tinder постепенно начинает себя изживать. Народ подустал от лёгкости. В то же время набирают силу два других тренда. В данный момент активнее всего развиваются сервисы для завязывания дружбы, а также сервисы, заточенные на серьёзные отношения, с более детальными и сложными для заполнения анкетами.

Авторы Егор Пережогин