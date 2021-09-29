В одной из дагестанских школ зафиксировали вспышку ковида

Вспышку коронавируса зафиксировали в одной из школ города Дагестанские Огни, там выявили 11 случаев заражения среди учеников. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации, сообщает ТАСС.

"Вспышка СoViD-19 произошла в школе № 2 в городе Дагестанские Огни. Коронавирусом заразилось 11 детей: семеро учащихся начальных классов и четверо — средних классов. Согласно постановлению главы города, ученики этих классов переведены на дистанционное обучение", — отметил собеседник агентства.

По его словам, вероятно, заразились и педагоги школы. Однако в администрации отметили, что решения о закрытии образовательного учреждения на карантин пока нет.