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Разделяет один голос: Два кандидата вышли во второй тур выборов премьера Японии

Ранее действующий глава правительства Ёсихидэ Суга отказался участвовать в предвыборной гонке.

29 сентября, 05:19
<p>Фумио Кисида, Таро Коно. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Zuma / AP</p>

Фумио Кисида, Таро Коно. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Zuma / AP

Два кандидата вышли во второй тур выборов главы правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет новым премьер-министром страны. Как сообщает агентство Kyodo, это экс-глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида.

Кроме них в выборах участвовали два других экс-министра — Санаэ Такаичи и Сэйко Нода. В первом туре Коно набрал 255 голосов из 764, а Кисида — 256.

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Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, который занял этот пост в 2020 году, отказался от предвыборной борьбы. Он пояснил, что хочет в конце своего срока сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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