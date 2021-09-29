Два кандидата вышли во второй тур выборов главы правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет новым премьер-министром страны. Как сообщает агентство Kyodo, это экс-глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида.

Кроме них в выборах участвовали два других экс-министра — Санаэ Такаичи и Сэйко Нода. В первом туре Коно набрал 255 голосов из 764, а Кисида — 256.