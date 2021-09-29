Разделяет один голос: Два кандидата вышли во второй тур выборов премьера Японии
Ранее действующий глава правительства Ёсихидэ Суга отказался участвовать в предвыборной гонке.
Фумио Кисида, Таро Коно. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Zuma / AP
Два кандидата вышли во второй тур выборов главы правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет новым премьер-министром страны. Как сообщает агентство Kyodo, это экс-глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида.
Кроме них в выборах участвовали два других экс-министра — Санаэ Такаичи и Сэйко Нода. В первом туре Коно набрал 255 голосов из 764, а Кисида — 256.
Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, который занял этот пост в 2020 году, отказался от предвыборной борьбы. Он пояснил, что хочет в конце своего срока сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.
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