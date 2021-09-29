"Не внешность красит, а поступки": Поразивший россиян экогерой Хохуля задумал покорить TikTok
А также признался, что некоторые не понимают, как он может быть экогероем.
Экогерой Хохуля дал эксклюзивное интервью и рассказал о тяжёлой жизни героя и творческих планах. Видео © Mash
Экогерой Калужской области Хохуля, который стал героем мемов и шуток в Сети, признался, что не мог себе представить такую популярность. В беседе с Mash забавный персонаж отметил, что смех — это экологично. Теперь он намерен через шутки и мемы "выстраивать стратегию экологического просвещения".
Хохуля отметил, что выхухоль является "индикатором чистой воды", поэтому у него есть все права говорить о сохранении природных ресурсов.
"У меня в министерстве есть верные друзья: Капа — символ чистой воды, Лосяш — символ леса. Никакой смены лидеров — у всех мир, дружба и экожевачка. Как и ко всем знаменитостям, ко мне относятся по-разному. Кто-то любит меня, кто-то не понимает, как я могу быть экогероем. Тем не менее не внешность красит, а поступки, поэтому я просто продолжу делать то, для чего был создан", — объяснил Хохуля и добавил, что намерен покорить "Тикток".
Хохуля появился в декабре 2019 года, его создала Варвара Анохина, которая тогда занимала пост министра экологии Калужской области. Так как выхухоль символизирует чистую воду, этот персонаж помогает министерству заниматься просветительской деятельностью — учит заботиться о природе и объясняет, почему это важно. Последний пост с экогероем вышел в 2020 году. Однако сейчас Минэкологии решило возродить выхухоля.
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