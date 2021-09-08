Девушка сняла таракана, которого замуровали под слоем краски, и в ту же секунду он стал мемом № 1

В "Твиттере" девушка поделилась ужасом, найденным в съёмной квартире, но вместо сочувствия пользователи соцсети превратили жильца в мем.