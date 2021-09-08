Девушка сняла таракана, которого замуровали под слоем краски, и в ту же секунду он стал мемом № 1
В "Твиттере" девушка поделилась ужасом, найденным в съёмной квартире, но вместо сочувствия пользователи соцсети превратили жильца в мем.
В начале сентября пользовательница Twitter chellzyeah уволилась с работы и отправилась в небольшое путешествие. Заранее девушка сняла милую квартирку со светлым дизайном. Но когда приехала — поняла, что жить она будет не одна. Прямо со стены, покрытой белой краской, на неё смотрел... мёртвый таракан.
Хозяин квартиры покрасил стену прямо по чёртовому таракану!
Челси не могла не поделиться найденным ужасом, поэтому сфотографировала свою находку, разослала снимок всем друзьям, а потом опубликовала в Twitter-профиле, не подозревая, что пост тут же станет вирусным. Всего за два дня пользователи оценили твит больше 300 тысяч раз, но самое смешное происходило в комментариях. Все расчехлили свои фотошопы и превратили таракана в мем.
Фото © Twitter / martyniiiii
"Здравствуй, моя детка! Здравствуй, моя дорогая!"
Фото © Twitter / Beanshit72
"Оригинальный дизайн-план!"
Фото © Twitter / Andreusername21
"А вы за кого играли?"
Фото © Twitter / Izaille1
"И это ГОООООЛ!"
Фото © Twitter / JackBannister94
"Не до шуток теперь, получается"
Фото © Twitter / jessay
Кстати, автор оригинального твита, судя по всему, не особо довольна тем, какой фурор произвела её жуткая находка. В комментарии под фотографией она пошутила о своём новом "соседе".
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