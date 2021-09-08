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Девушка сняла таракана, которого замуровали под слоем краски, и в ту же секунду он стал мемом № 1

В "Твиттере" девушка поделилась ужасом, найденным в съёмной квартире, но вместо сочувствия пользователи соцсети превратили жильца в мем.

8 сентября, 14:12

Фото © Twitter / chellzyeah

В начале сентября пользовательница Twitter chellzyeah уволилась с работы и отправилась в небольшое путешествие. Заранее девушка сняла милую квартирку со светлым дизайном. Но когда приехала — поняла, что жить она будет не одна. Прямо со стены, покрытой белой краской, на неё смотрел... мёртвый таракан.

Хозяин квартиры покрасил стену прямо по чёртовому таракану!

chellzyeah

Фото © Twitter / chellzyeah

Фото © Twitter / chellzyeah

Челси не могла не поделиться найденным ужасом, поэтому сфотографировала свою находку, разослала снимок всем друзьям, а потом опубликовала в Twitter-профиле, не подозревая, что пост тут же станет вирусным. Всего за два дня пользователи оценили твит больше 300 тысяч раз, но самое смешное происходило в комментариях. Все расчехлили свои фотошопы и превратили таракана в мем.

Фото © Twitter / martyniiiii

"Здравствуй, моя детка! Здравствуй, моя дорогая!"

Фото © Twitter / Beanshit72

Фото © Twitter / Beanshit72

"Оригинальный дизайн-план!"

Фото © Twitter / Andreusername21

Фото © Twitter / Andreusername21

"А вы за кого играли?"

Фото © Twitter / Izaille1

Фото © Twitter / Izaille1

"И это ГОООООЛ!"

Фото © Twitter / JackBannister94

Фото © Twitter / JackBannister94

"Не до шуток теперь, получается"

Фото © Twitter / jessay

Фото © Twitter / jessay

Кстати, автор оригинального твита, судя по всему, не особо довольна тем, какой фурор произвела её жуткая находка. В комментарии под фотографией она пошутила о своём новом "соседе".

Очень рада, что всем так весело с моим мумифицированным соседом по комнате

chellzyeah

Весь мир теперь восхищается Понасенковым, который станцевал под итальянский хит и тут же стал мемом

Весь мир теперь восхищается Понасенковым, который станцевал под итальянский хит и тут же стал мемом

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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