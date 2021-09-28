Пользователи увидели экогероя Калужской области Хохулю и теперь навеки могут забыть о спокойном сне
Харизматичный герой разделил юзеров на тех, кто им восхищается, и тех, кому он точно будет сниться в кошмарах.
Фото © Twitter / polina_pobeda, Wingerie
В 2019 году у Минприроды Калужской области появился маскот — выхухоль Хохуля. Экогерой беседует со специалистами, обсуждает насущные вопросы о проблемах природы и даже завёл собственный инстаграм. Сейчас на забавного персонажа обратили внимание в Сети, и шуток и мемов избежать не удалось.
Видео © Instagram / ecohero_40
Когтистые лапы, длинный нос, бусинки-глазки и огромный розовый рот, который всегда удивлённо распахнут — таким предстаёт перед зрителями Хохуля. При этом одни готовы признаваться ему в любви, другие называют олицетворением своих детских страхов. Часть пользователей разглядела в необычной выхухоли медведку или тихоходку.
"Калужский экогерой Хохуля, я люблю тебя"
Фото © Twitter / polina_pobeda
Калужские дети могут спать спокойно. Чистоту природы в регионе взял под свой контроль Хохуля
Фото © Twitter / ArtemKondrashov
В инстаграме экогероя тоже собирают мемы о персонаже. И некоторым он уже настолько полюбился, что они его не готовы ни на кого променять
Чувствую, как зашевелились глубинные детские страхи. Мне кажется, таким и должен быть символ экологии
Так плохо, что даже хорошо
Норм. Напомнило другого известного персонажа
Фото © Twitter / MNSokolov
Такие символы, как Хохуля, Хлопик и Тульский Пряник — Спасатель — это отражение нашей самобытности! За многие вещи могу промолчать, но за сохранение Хохули подпишу где скажете
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