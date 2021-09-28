НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пользователи увидели экогероя Калужской области Хохулю и теперь навеки могут забыть о спокойном сне

Харизматичный герой разделил юзеров на тех, кто им восхищается, и тех, кому он точно будет сниться в кошмарах.

28 сентября, 13:38

Фото © Twitter / polina_pobeda, Wingerie

В 2019 году у Минприроды Калужской области появился маскот — выхухоль Хохуля. Экогерой беседует со специалистами, обсуждает насущные вопросы о проблемах природы и даже завёл собственный инстаграм. Сейчас на забавного персонажа обратили внимание в Сети, и шуток и мемов избежать не удалось.

Видео © Instagram / ecohero_40

Когтистые лапы, длинный нос, бусинки-глазки и огромный розовый рот, который всегда удивлённо распахнут — таким предстаёт перед зрителями Хохуля. При этом одни готовы признаваться ему в любви, другие называют олицетворением своих детских страхов. Часть пользователей разглядела в необычной выхухоли медведку или тихоходку.

"Калужский экогерой Хохуля, я люблю тебя"

Фото © Twitter / polina_pobeda

Фото © Twitter / polina_pobeda

Калужские дети могут спать спокойно. Чистоту природы в регионе взял под свой контроль Хохуля

Фото © Twitter / ArtemKondrashov

Фото © Twitter / ArtemKondrashov

В инстаграме экогероя тоже собирают мемы о персонаже. И некоторым он уже настолько полюбился, что они его не готовы ни на кого променять

Чувствую, как зашевелились глубинные детские страхи. Мне кажется, таким и должен быть символ экологии

CreatureXIII

Фото © Instagram / ecohero_40

Фото © Instagram / ecohero_40

Так плохо, что даже хорошо

MojeMaw

Фото © Instagram / ecohero_40

Фото © Instagram / ecohero_40

Норм. Напомнило другого известного персонажа

Фото © Twitter / MNSokolov

Фото © Twitter / MNSokolov

Такие символы, как Хохуля, Хлопик и Тульский Пряник — Спасатель — это отражение нашей самобытности! За многие вещи могу промолчать, но за сохранение Хохули подпишу где скажете

RemyBrown57

Кассирша супермаркета прославилась благодаря невероятной красоте, о которой только и говорят в Сети

Кассирша супермаркета прославилась благодаря невероятной красоте, о которой только и говорят в Сети

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Volvo решила отказаться от натуральной кожи в своих автомобилях

24 сентября, 03:40

"Хитрая прихожанка": Лиса пробралась на территорию Сретенского монастыря и напугала священников

сегодня в 13:16

Актриса Лянка Грыу рассказала, почему решилась переехать в Нью-Йорк

сегодня в 13:37

Клиентка сделала пошлую опечатку в СМС, из-за которой она каждый раз краснела, увидев сантехника

вчера в 15:25

Блогерша Верона перешла на контент 18+, разрешив только смотреть на её пышные формы и ничего больше

сегодня в 11:53

Новости партнеров

Layer 1