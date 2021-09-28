Пользователи увидели экогероя Калужской области Хохулю и теперь навеки могут забыть о спокойном сне

В 2019 году у Минприроды Калужской области появился маскот — выхухоль Хохуля. Экогерой беседует со специалистами, обсуждает насущные вопросы о проблемах природы и даже завёл собственный инстаграм. Сейчас на забавного персонажа обратили внимание в Сети, и шуток и мемов избежать не удалось.

Видео © Instagram / ecohero_40

Когтистые лапы, длинный нос, бусинки-глазки и огромный розовый рот, который всегда удивлённо распахнут — таким предстаёт перед зрителями Хохуля. При этом одни готовы признаваться ему в любви, другие называют олицетворением своих детских страхов. Часть пользователей разглядела в необычной выхухоли медведку или тихоходку.

"Калужский экогерой Хохуля, я люблю тебя"

Фото © Twitter / polina_pobeda

Калужские дети могут спать спокойно. Чистоту природы в регионе взял под свой контроль Хохуля

Фото © Twitter / ArtemKondrashov

В инстаграме экогероя тоже собирают мемы о персонаже. И некоторым он уже настолько полюбился, что они его не готовы ни на кого променять

Чувствую, как зашевелились глубинные детские страхи. Мне кажется, таким и должен быть символ экологии CreatureXIII

Фото © Instagram / ecohero_40

Так плохо, что даже хорошо MojeMaw

Фото © Instagram / ecohero_40

Норм. Напомнило другого известного персонажа

Фото © Twitter / MNSokolov