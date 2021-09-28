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Блогерша Верона перешла на контент 18+, разрешив только смотреть на её пышные формы и ничего больше

Девушка невероятно гордится своей фигурой, поэтому нередко демонстрирует её в соцсетях. Но такого её подписчики ещё не видели.

28 сентября, 11:53

Фото © Instagram / _verona_

20-летняя блогерша Верона (настоящее имя — Вероника Берникова) из Серпухова философски относится к своему лишнему весу и нередко обыгрывает его в забавных роликах. Именно они и стали причиной невероятной популярности девушки — сейчас на её инстаграм подписано 3,4 млн человек. Блогерша считает свои ягодицы "лучшей ass страны", а потому часто демонстрирует их на фото.

Фото © Instagram / _verona_

Фото © Instagram / _verona_

Однако в этот раз Верона побила собственные рекорды. Девушка позировала в тёмной комнате с приглушённой цветной подсветкой. На блогерше было надето чёрное белье и чёрная рубашка, полы которой Верона убрала, чтобы продемонстрировать свои формы. Чёрные чулки в крупную сетку добавили снимкам чувственности, которую подписчики не привыкли видеть в смешных и жизненных зарисовках девушки. "Смотри, но не трогай", — подписала фото Верона.

Фото © Instagram / _verona_

Фото © Instagram / _verona_

Ядерная бомба какая-то

semyon.t

Говорите что хотите, но, как по моему мнению, она шикарна😍


insta_lika_01

Ты горишь как огонь🔥


missvaleri22

Фото © Instagram / _verona_

Фото © Instagram / _verona_

Всероссийскую популярность блогерше Вероне принёс её ролик с танцами под песню Лободы "Суперзвезда", после чего девушку заметил и Александр Ревва, пригласив её для участия в клипе "Алкоголичка". Теперь блогерша продолжает выкладывать юмористические ролики и пропагандировать бодипозитив. Раньше Верона была худой, но из-за любви к вкусняшкам ей приходилось следить за каждым куском. Однако вскоре девушка устала от такого сурового контроля и отпустила ситуацию, набрав вес. Сейчас она полностью довольна своим телом, тем более что лишние килограммы не помешали ей найти любовь.

Певица Слава утёрла нос Собчак, показав шикарную фигуру в купальнике, о которой все мечтают в 41 год

Певица Слава утёрла нос Собчак, показав шикарную фигуру в купальнике, о которой все мечтают в 41 год

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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