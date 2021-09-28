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Папарацци застукали Джоли и The Weeknd на свидании, после которого парочка поехала домой к рэперу

После развода Джоли с Брэдом Питтом в 2016 году у актрисы не было ни одного романа. По крайней мере, публичного. Спустя пять лет достойный кандидат, видимо, нашёлся. Им стал рэпер The Weeknd.

28 сентября, 10:21

Фото © Twitter / WeekndAccess

46-летняя Джоли не раз объясняла отсутствие ухажёра тем, что она решила сконцентрироваться на воспитании детей. Но теперь самым младшим из них уже по 12 лет, а сердце актрисы открыто для чего-то нового. Недавно папарацци заметили актрису в компании певца The Weeknd, который на 15 лет младшее неё. Вечером прошлой субботы звёзды по отдельности приехали в итальянский ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, США. Проведя там два часа, уехали из заведения они уже вместе.

Фото © Twitter / WeekndAccess

Фото © Twitter / WeekndAccess

Судя по кадрам с места событий, встреча звёзд была далеко не деловой. И актриса, и певец пришли подготовленные: на Джоли — шикарный плащ, чулки, туфли и сумочка Yves Saint Laurent. Всё чёрное — ровно как и у The Weeknd. По информации журналистов, после того как Анджелина села во внедорожник рэпера, он отвёз её в свой особняк стоимостью 70 миллионов долларов.

Стоит отметить, это уже вторая встреча звёзд, о которой стало известно СМИ. Впервые их заметили в июне этого года. Тогда новости произвели фурор — до этого Джоли и The Weeknd никогда не замечали вместе. Кстати, в первый раз они встречались в том же самом ресторанчике, что и сейчас.

Фото © Instagram / theweeknd, angelinajolie

Фото © Instagram / theweeknd, angelinajolie

Впрочем, источник издания Page Six отмечает, что не стоит делать преждевременные выводы. Скорее всего, пара действительно встречается исключительно по деловым вопросам. Сейчас музыкант сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. Он и так снимается в сериале на HBO "Идол", поэтому контакт одной из самых известных актрис в мире ему не помешает.

Звезда "Молокососов" чудом осталась жива после того, как её сбил цементовоз на переходе

Звезда "Молокососов" чудом осталась жива после того, как её сбил цементовоз на переходе

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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