Папарацци застукали Джоли и The Weeknd на свидании, после которого парочка поехала домой к рэперу
После развода Джоли с Брэдом Питтом в 2016 году у актрисы не было ни одного романа. По крайней мере, публичного. Спустя пять лет достойный кандидат, видимо, нашёлся. Им стал рэпер The Weeknd.
46-летняя Джоли не раз объясняла отсутствие ухажёра тем, что она решила сконцентрироваться на воспитании детей. Но теперь самым младшим из них уже по 12 лет, а сердце актрисы открыто для чего-то нового. Недавно папарацци заметили актрису в компании певца The Weeknd, который на 15 лет младшее неё. Вечером прошлой субботы звёзды по отдельности приехали в итальянский ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, США. Проведя там два часа, уехали из заведения они уже вместе.
Судя по кадрам с места событий, встреча звёзд была далеко не деловой. И актриса, и певец пришли подготовленные: на Джоли — шикарный плащ, чулки, туфли и сумочка Yves Saint Laurent. Всё чёрное — ровно как и у The Weeknd. По информации журналистов, после того как Анджелина села во внедорожник рэпера, он отвёз её в свой особняк стоимостью 70 миллионов долларов.
Стоит отметить, это уже вторая встреча звёзд, о которой стало известно СМИ. Впервые их заметили в июне этого года. Тогда новости произвели фурор — до этого Джоли и The Weeknd никогда не замечали вместе. Кстати, в первый раз они встречались в том же самом ресторанчике, что и сейчас.
Фото © Instagram / theweeknd, angelinajolie
Впрочем, источник издания Page Six отмечает, что не стоит делать преждевременные выводы. Скорее всего, пара действительно встречается исключительно по деловым вопросам. Сейчас музыкант сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. Он и так снимается в сериале на HBO "Идол", поэтому контакт одной из самых известных актрис в мире ему не помешает.
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