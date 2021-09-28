Папарацци застукали Джоли и The Weeknd на свидании, после которого парочка поехала домой к рэперу

46-летняя Джоли не раз объясняла отсутствие ухажёра тем, что она решила сконцентрироваться на воспитании детей. Но теперь самым младшим из них уже по 12 лет, а сердце актрисы открыто для чего-то нового. Недавно папарацци заметили актрису в компании певца The Weeknd, который на 15 лет младшее неё. Вечером прошлой субботы звёзды по отдельности приехали в итальянский ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, США. Проведя там два часа, уехали из заведения они уже вместе.

Фото © Twitter / WeekndAccess

Судя по кадрам с места событий, встреча звёзд была далеко не деловой. И актриса, и певец пришли подготовленные: на Джоли — шикарный плащ, чулки, туфли и сумочка Yves Saint Laurent. Всё чёрное — ровно как и у The Weeknd. По информации журналистов, после того как Анджелина села во внедорожник рэпера, он отвёз её в свой особняк стоимостью 70 миллионов долларов.

Стоит отметить, это уже вторая встреча звёзд, о которой стало известно СМИ. Впервые их заметили в июне этого года. Тогда новости произвели фурор — до этого Джоли и The Weeknd никогда не замечали вместе. Кстати, в первый раз они встречались в том же самом ресторанчике, что и сейчас.

Фото © Instagram / theweeknd, angelinajolie