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21-летняя дочь Урганта устроила жаркую съёмку топлес, показав всем, что она носит под джинсами

Пользователи сразу принялись обсуждать откровенное фото. Ургант тоже оставил свой комментарий под пикантным кадром девушки.

28 сентября, 08:37

Фото © Instagram / e_ttg, urgantcom

21-летняя приёмная дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе питает пристрастие к смелым фотосессиям, кадрами из которых делится в "Инстаграме". На этот раз на одном из снимков девушка предстала топлес, повернувшись к камере спиной.

Фото © Instagram / e_ttg

Фото © Instagram / e_ttg

На покрасившей в красный цвет волосы бунтарке остались только приспущенные джинсы, из-под которых торчали крошечные стринги, состоящие лишь из верёвочек. Эрика позировала так, чтобы её талия казалась ещё уже, а бёдра — пышнее.

Фото © Instagram / e_ttg, urgantcom

Фото © Instagram / e_ttg, urgantcom

Поклонники достаточно тепло встретили эксперимент татуированной красавицы, отметив, что она выглядит горячо и соблазнительно. При этом одна из пользовательниц поинтересовалась: "А твой папка на тебя подписан?" И ответ дал сам Иван Ургант, который иронично задал девушке тот же вопрос.

Это горячо

kassandravarela

Фото © Instagram / e_ttg

Фото © Instagram / e_ttg

100% королева

Helgaprotasevich

Ну какая жгучка))))

missfiksaphoto

Сейчас Эрика живёт в Нью-Йорке, где изучает современное искусство и периодически выступает в качестве модели. В августе у девушки был день рождения и Иван Ургант нежно поздравил её в "Инстаграме", рассказав об их первой встрече.

Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе…Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в Папу. А руку мою она так и не отпустила. I❤️21

Иван Ургант

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Жена Моргенштерна хотела высмеять тех, кто обвинил её в фотошопе, но этот кадр сдал её с потрохами

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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