21-летняя дочь Урганта устроила жаркую съёмку топлес, показав всем, что она носит под джинсами
Пользователи сразу принялись обсуждать откровенное фото. Ургант тоже оставил свой комментарий под пикантным кадром девушки.
21-летняя приёмная дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе питает пристрастие к смелым фотосессиям, кадрами из которых делится в "Инстаграме". На этот раз на одном из снимков девушка предстала топлес, повернувшись к камере спиной.
На покрасившей в красный цвет волосы бунтарке остались только приспущенные джинсы, из-под которых торчали крошечные стринги, состоящие лишь из верёвочек. Эрика позировала так, чтобы её талия казалась ещё уже, а бёдра — пышнее.
Поклонники достаточно тепло встретили эксперимент татуированной красавицы, отметив, что она выглядит горячо и соблазнительно. При этом одна из пользовательниц поинтересовалась: "А твой папка на тебя подписан?" И ответ дал сам Иван Ургант, который иронично задал девушке тот же вопрос.
Это горячо
100% королева
Ну какая жгучка))))
Сейчас Эрика живёт в Нью-Йорке, где изучает современное искусство и периодически выступает в качестве модели. В августе у девушки был день рождения и Иван Ургант нежно поздравил её в "Инстаграме", рассказав об их первой встрече.
Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе…Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в Папу. А руку мою она так и не отпустила. I❤️21
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