21-летняя дочь Урганта устроила жаркую съёмку топлес, показав всем, что она носит под джинсами

21-летняя приёмная дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе питает пристрастие к смелым фотосессиям, кадрами из которых делится в "Инстаграме". На этот раз на одном из снимков девушка предстала топлес, повернувшись к камере спиной.

Фото © Instagram / e_ttg

На покрасившей в красный цвет волосы бунтарке остались только приспущенные джинсы, из-под которых торчали крошечные стринги, состоящие лишь из верёвочек. Эрика позировала так, чтобы её талия казалась ещё уже, а бёдра — пышнее.

Фото © Instagram / e_ttg, urgantcom

Поклонники достаточно тепло встретили эксперимент татуированной красавицы, отметив, что она выглядит горячо и соблазнительно. При этом одна из пользовательниц поинтересовалась: "А твой папка на тебя подписан?" И ответ дал сам Иван Ургант, который иронично задал девушке тот же вопрос.

Это горячо kassandravarela

Фото © Instagram / e_ttg

100% королева Helgaprotasevich

Ну какая жгучка)))) missfiksaphoto

Сейчас Эрика живёт в Нью-Йорке, где изучает современное искусство и периодически выступает в качестве модели. В августе у девушки был день рождения и Иван Ургант нежно поздравил её в "Инстаграме", рассказав об их первой встрече.