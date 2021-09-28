Звезда "Дома-2" побила все рекорды, изменив в фотошопе даже свою причёску, но выдала её одна деталь
Любовь Инессы к обработке фото была известна многим, однако никто не думал, что девушка исправляет на них абсолютно всё, да ещё и так неумело.
27-летняя блогерша Инесса Шевчук регулярно хвастается в "Инстаграме" приятной внешностью, на которую девушка спустила немало средств. Бывшая участница "Дома-2" сделала ринопластику и "лисьи глаза", поставила виниры и увеличила губы и грудь. Казалось бы, идеальнее некуда, к тому же инста-дива нередко показывала свою роскошную жизнь со стильными нарядами и дорогими аксессуарами.
Фото © Telegram / YOBAJUR
Но даже в такой идеальной картинке нашлось что исправить. В недавних сториз Инесса выложила селфи, на котором она сидела в белом брючном костюме напротив зеркала. Таким простым фото она сопроводила вопрос к подписчикам о переделке айфона, которая добавит ему индивидуальности. На снимке блогерша постаралась приблизиться к естественному образу, ограничившись макияжем глаз и простой укладкой. Но именно к ней и нашлись у фанатов претензии.
При приближении фото оказалось, что Инесса добавила волосам объёма, причём так топорно, что тёмные пряди закрыли даже часть телефона. Такую оплошность пользователи Сети простить не смогли и обрушились в комментариях на инста-диву с критикой.
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Об Инессе страна узнала в 2014 году, когда она приехала из Комсомольска-на-Амуре в Москву строить свою любовь. Она сразу покорила сердце Сергея Катасонова, однако спустя несколько месяцев девушку из "Дома-2" выгнали другие участники. Но Инесса не стала унывать и занялась внешностью, став популярной блогершей, на которую в "Инстаграме" подписано почти 800 тысяч человек.
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