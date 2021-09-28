Звезда "Дома-2" побила все рекорды, изменив в фотошопе даже свою причёску, но выдала её одна деталь

Любовь Инессы к обработке фото была известна многим, однако никто не думал, что девушка исправляет на них абсолютно всё, да ещё и так неумело.