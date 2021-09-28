Художник украл 6 млн, выданных музеем для создания картины, и назвал это произведением искусства

Для многих современное искусство стало ещё непонятнее из-за истории, произошедшей в Дании. Художник-концептуалист Йенс Ханинг получил от музея Kunsten 534 тысячи датских крон (около 6 млн рублей) для своей новой работы. Мужчина должен был создать два объекта, которые бы указывали на разницу ежегодного дохода жителей Австрии и Дании. По задумке в рамах планировалось расположить купюры, которые служили бы наглядным пособием.

Фото © Facebook / Jens Haaning

56-летний мужчина, разумеется, взял деньги, но когда спустя время работники музея получили посылку и раскрыли её, то обнаружили лишь пустые рамы, а денег и след простыл. Они потребовали объяснений от творца, и тот заявил, что новый объект называется "Бери деньги и беги". Он олицетворяет низкий доход художников, которым музеи предлагают сущие копейки за их труд, пишет dr.dk.

Фото © Twitter / TLOV.J.

Музей был вынужден выставить картину в Ольборге как есть, но выделенные средства с Ханинга были потребованы обратно в ту же минуту. Однако художник отказался что-либо возвращать. Сейчас руководство арт-пространства раздумывает заявить на Ханинга в полицию, ведь он по факту присвоил деньги. Но в Сети мужчину считают новым героем. "Настоящая легенда", "Зато такое искусство понимают все", — принялись шутить в "Твиттере".

Фото © Twitter / Money Machine