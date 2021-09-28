НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Художник украл 6 млн, выданных музеем для создания картины, и назвал это произведением искусства

Сейчас руководство Kunsten обдумывает решение заявить на творца в полицию, ведь тот отказывается возвращать деньги.

28 сентября, 11:04

Фото © Facebook / Jens Haaning

Для многих современное искусство стало ещё непонятнее из-за истории, произошедшей в Дании. Художник-концептуалист Йенс Ханинг получил от музея Kunsten 534 тысячи датских крон (около 6 млн рублей) для своей новой работы. Мужчина должен был создать два объекта, которые бы указывали на разницу ежегодного дохода жителей Австрии и Дании. По задумке в рамах планировалось расположить купюры, которые служили бы наглядным пособием.

Фото © Facebook / Jens Haaning

Фото © Facebook / Jens Haaning

56-летний мужчина, разумеется, взял деньги, но когда спустя время работники музея получили посылку и раскрыли её, то обнаружили лишь пустые рамы, а денег и след простыл. Они потребовали объяснений от творца, и тот заявил, что новый объект называется "Бери деньги и беги". Он олицетворяет низкий доход художников, которым музеи предлагают сущие копейки за их труд, пишет dr.dk.

Фото © Twitter / TLOV.J.

Фото © Twitter / TLOV.J.

Музей был вынужден выставить картину в Ольборге как есть, но выделенные средства с Ханинга были потребованы обратно в ту же минуту. Однако художник отказался что-либо возвращать. Сейчас руководство арт-пространства раздумывает заявить на Ханинга в полицию, ведь он по факту присвоил деньги. Но в Сети мужчину считают новым героем. "Настоящая легенда", "Зато такое искусство понимают все", — принялись шутить в "Твиттере".

Фото © Twitter / Money Machine

Фото © Twitter / Money Machine

Йенс Ханинг — 56-летний концептуальный художник из Копенгагена — довольно известное имя в мире искусства. Он начал творить с 90-х годов, большинство его работ посвящено сложному и постоянно меняющемуся западному обществу.

Рэпер заменил волосы на золотые цепи, которые вживили ему прямо в голову, и на это стоит взглянуть

Рэпер заменил волосы на золотые цепи, которые вживили ему прямо в голову, и на это стоит взглянуть

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

10 любимых героев из мультиков и игр, которые выглядели бы совсем иначе, будь они реальными людьми

25 сентября, 13:00

Обладатели "Пушкинских карт" смогут попасть на арт-медиацию в Русском музее

23 сентября, 19:16

Блогерша Верона перешла на контент 18+, разрешив только смотреть на её пышные формы и ничего больше

сегодня в 11:53

Папарацци застукали Джоли и The Weeknd на свидании, после которого парочка поехала домой к рэперу

сегодня в 10:21

Глава "Сириуса" Шмелёва отказалась от депутатского мандата

сегодня в 12:17

Новости партнеров

Layer 1