Художник украл 6 млн, выданных музеем для создания картины, и назвал это произведением искусства
Сейчас руководство Kunsten обдумывает решение заявить на творца в полицию, ведь тот отказывается возвращать деньги.
Для многих современное искусство стало ещё непонятнее из-за истории, произошедшей в Дании. Художник-концептуалист Йенс Ханинг получил от музея Kunsten 534 тысячи датских крон (около 6 млн рублей) для своей новой работы. Мужчина должен был создать два объекта, которые бы указывали на разницу ежегодного дохода жителей Австрии и Дании. По задумке в рамах планировалось расположить купюры, которые служили бы наглядным пособием.
56-летний мужчина, разумеется, взял деньги, но когда спустя время работники музея получили посылку и раскрыли её, то обнаружили лишь пустые рамы, а денег и след простыл. Они потребовали объяснений от творца, и тот заявил, что новый объект называется "Бери деньги и беги". Он олицетворяет низкий доход художников, которым музеи предлагают сущие копейки за их труд, пишет dr.dk.
Фото © Twitter / TLOV.J.
Музей был вынужден выставить картину в Ольборге как есть, но выделенные средства с Ханинга были потребованы обратно в ту же минуту. Однако художник отказался что-либо возвращать. Сейчас руководство арт-пространства раздумывает заявить на Ханинга в полицию, ведь он по факту присвоил деньги. Но в Сети мужчину считают новым героем. "Настоящая легенда", "Зато такое искусство понимают все", — принялись шутить в "Твиттере".
Фото © Twitter / Money Machine
Йенс Ханинг — 56-летний концептуальный художник из Копенгагена — довольно известное имя в мире искусства. Он начал творить с 90-х годов, большинство его работ посвящено сложному и постоянно меняющемуся западному обществу.
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