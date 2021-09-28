Под какими знаками зодиака рождаются женщины, которые не интересны ни одному нормальному мужчине

Астрологи уверены, что привлекательность женщины определяется расположением звёзд в день её рождения. И есть три знака зодиака, которые не вызывают в мужчинах желания познакомиться поближе, пишет 5-tv.ru.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ева Грин родилась 6 июля. Фото © Instagram / evagreenweb

Женщины-Раки по-своему красивы, но, чтобы это понять, нужно постараться, а у мужчин порой нет времени (и желания) на разгадывание ребусов. К тому же Раки часто проявляют излишнюю осторожность, что может быть воспринято противоположным полом как холодность и даже враждебность. Немудрено, что эти факторы заставляют мужчин искать варианты попроще.

Дева (23 августа — 23 сентября)

Кэмерон Диас родилась 30 августа. Фото © Instagram / camerondiaz

Девы, по мнению мужчин, слишком долго "раскачиваются". Вот почему они занимают одно из последних мест в хит-параде знаков зодиака, созданных для романтических отношений. Не каждый ухажёр готов потратить недели и месяцы на то, чтобы получить желанную обратную связь от своей избранницы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля. Фото © Instagram / jenniferaniston