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Под какими знаками зодиака рождаются женщины, которые не интересны ни одному нормальному мужчине

Особенности личности, характерные для этих знаков, буквально отталкивают мужчин. Невезучим девушкам придётся постараться, чтобы преодолеть ограничения, наложенные звёздами.

28 сентября, 09:33
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Фото © Instagram / evagreenweb

Астрологи уверены, что привлекательность женщины определяется расположением звёзд в день её рождения. И есть три знака зодиака, которые не вызывают в мужчинах желания познакомиться поближе, пишет 5-tv.ru.

Рак (22 июня 22 июля)

Ева Грин родилась 6 июля. Фото © Instagram / evagreenweb

Ева Грин родилась 6 июля. Фото © Instagram / evagreenweb

Женщины-Раки по-своему красивы, но, чтобы это понять, нужно постараться, а у мужчин порой нет времени (и желания) на разгадывание ребусов. К тому же Раки часто проявляют излишнюю осторожность, что может быть воспринято противоположным полом как холодность и даже враждебность. Немудрено, что эти факторы заставляют мужчин искать варианты попроще.

Дева (23 августа — 23 сентября)

Кэмерон Диас родилась 30 августа. Фото © Instagram / camerondiaz

Кэмерон Диас родилась 30 августа. Фото © Instagram / camerondiaz

Девы, по мнению мужчин, слишком долго "раскачиваются". Вот почему они занимают одно из последних мест в хит-параде знаков зодиака, созданных для романтических отношений. Не каждый ухажёр готов потратить недели и месяцы на то, чтобы получить желанную обратную связь от своей избранницы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля. Фото © Instagram / jenniferaniston

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля. Фото © Instagram / jenniferaniston

Девушки, родившиеся под знаком Водолея, чрезвычайно активны: они ставят перед собой самые амбициозные цели и смело идут напролом, чтобы их реализовать. В отношениях представительницы этого знака тоже часто пытаются играть первую скрипку, что не всегда нравится мужчинам. Они скорее предпочтут более податливую спутницу жизни, чем будут терпеть попытки завладеть статусом неформального лидера пары.

Три знака зодиака, которые не смогут жениться до 30, даже если очень захотят

Три знака зодиака, которые не смогут жениться до 30, даже если очень захотят

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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