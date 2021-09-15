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Рэпер заменил волосы на золотые цепи, которые вживили ему прямо в голову, и на это стоит взглянуть

Популярность музыканта после этого взлетела до небес, хоть многие и посчитали его идею неудачной и вообще опасной.

15 сентября, 11:20

Фото © Instagram / dansurig

Молодой рэпер из США Дан Сур не мог похвастаться армией фанатов, которые осаждали бы его дом. Он считал, что всё дело в его внешности, поэтому хотел сменить причёску. Но красить свои дреды ему не хотелось, да и идея была довольно старой. И вот в голову ему пришла мысль заменить волосы золотыми цепями, глядя на которые все бы понимали, насколько парень богат.

Видео © TikTok / dansurtiktok

Дан Сур вживил в голову крепления, к которым крючками цепляются украшения. Точную технологию он не раскрывает, чтобы не появились подражатели. За короткое время количество подписчиков рэпера увеличилось с 12 тысяч до 1,9 миллиона, но не все из них верят в выходку музыканта. Поэтому молодому человеку приходится постоянно доказывать, что на его голове не парик и цепи не из пластика, а из металла.

Фото © Instagram / dansurig

Фото © Instagram / dansurig

Хоть идея и кажется невероятно удачной самому исполнителю, пользователи Сети не спешат с ним соглашаться, пишет Daily Star. Ситуацию ухудшает и тот факт, что Дан Сур всячески кичится своим богатством (в которое никто не верит), демонстрируя золотые слитки, цепи, коронки, браслеты и всё в таком роде.

Фото © Instagram / dansurig

Фото © Instagram / dansurig

Ой, а помните времена, когда рэперы привлекали внимание не идиотскими выходками, а талантом? Вот и я уже не помню

Stevefellfromthesky

Тут вроде бы недавно какому-то рэперу бриллиант изо лба вырвали... Чую, этот тем же закончит

Jim110

Что за... Я бы сказал, что думаю, но меня забанят за такие выражения...

Simo69

Фрик-блогер Андрей Петров покинул Россию из-за женщины, которая впервые увидела его и ужаснулась

Фрик-блогер Андрей Петров покинул Россию из-за женщины, которая впервые увидела его и ужаснулась

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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