Глава Тувы отправил в отставку правительство региона

Правительство Тувы отправили в отставку после вступления в должность нового главы региона Владислава Ховалыга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководителя республики.

"Глава Тувы отправил правительство республики в отставку. <…> Решение принято в соответствии со статьёй 22 закона "О Правительстве Республики Тыва". По этой статье правительство республики слагает свои полномочия перед вновь избранным главой", — сообщили в пресс-службе.