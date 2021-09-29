Глава Тувы отправил в отставку правительство региона
Министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
Владислав Ховалыг. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Правительство Тувы отправили в отставку после вступления в должность нового главы региона Владислава Ховалыга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководителя республики.
"Глава Тувы отправил правительство республики в отставку. <…> Решение принято в соответствии со статьёй 22 закона "О Правительстве Республики Тыва". По этой статье правительство республики слагает свои полномочия перед вновь избранным главой", — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Ховалыг отметил, что создание нового правительства — "важнейший шаг, от которого зависит, как дальше пойдёт работа". Он подчеркнул, что хорошая команда является "большой редкостью" и потому представляет собой "конкурентное преимущество".
Напомним, что предыдущая отставка правительства состоялась в апреле текущего года после того, как президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола и назначил врио руководителя региона Ховалыга.
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