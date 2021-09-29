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Солдат покончил с собой в той же части, где накануне нашли мёртвым другого срочника

29 сентября, 06:43

В воинской части в Свердловской области, где накануне пропал, а затем был найден мёртвым срочник, погиб ещё один военнослужащий. Как сообщает SHOT, 19-летний солдат покончил с собой около 5 утра. Причины инцидента пока не известны.

Стали известны подробности смерти срочника, заблудившегося в лесу на Урале

Стали известны подробности смерти срочника, заблудившегося в лесу на Урале

Напомним, накануне СМИ стало известно об исчезновении вооружённого срочника в Свердловской области. В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что солдат заблудился во время учений в лесу, при себе у него действительно было оружие, но без боеприпасов. Позже его нашли мёртвым, оказалось, что молодой человек попытался залезть на опору ЛЭП, чтобы осмотреть местность, получил удар током и погиб.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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