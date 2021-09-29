Доктор Мясников назвал смертельно опасное при инфаркте лекарство

Врач Александр Мясников рассказал, что приём нитроглицерина при сердечном приступе может убить человека. После инфаркта больному можно дать только аспирин, предупредил теледоктор в передаче на канале "Россия-1".

"Из-за приёма нитроглицерина у больного может упасть давление, что впоследствии может привести к смерти человека", — уточнил Мясников.

Если у близкого человека случился приступ, не следует терять времени — нужно немедленно вызвать скорую помощь. Время в случае с сердечными приступами играет ключевую роль. У больного есть только два часа, чтобы попасть в руки специалистов операционной.

Важно правильно расположить пациента в ожидании скорой помощи. Человека нужно посадить или положить так, чтобы ему было удобно.