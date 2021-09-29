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Доктор Мясников назвал смертельно опасное при инфаркте лекарство

У больного с сердечным заболеванием есть только два часа, чтобы попасть в руки специалистов операционной.

29 сентября, 07:17
<p>Кадр из видео © YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=2pnnOV_2Q7s&t=842s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия-1</a>"</p>

Кадр из видео © YouTube / "Россия-1"

Врач Александр Мясников рассказал, что приём нитроглицерина при сердечном приступе может убить человека. После инфаркта больному можно дать только аспирин, предупредил теледоктор в передаче на канале "Россия-1".

"Из-за приёма нитроглицерина у больного может упасть давление, что впоследствии может привести к смерти человека", — уточнил Мясников.

Мясников перечислил основные ошибки гипертоников

Мясников перечислил основные ошибки гипертоников

Если у близкого человека случился приступ, не следует терять времени — нужно немедленно вызвать скорую помощь. Время в случае с сердечными приступами играет ключевую роль. У больного есть только два часа, чтобы попасть в руки специалистов операционной.

Важно правильно расположить пациента в ожидании скорой помощи. Человека нужно посадить или положить так, чтобы ему было удобно.

Ранее доктор Мясников развеял популярные "страшилки" о причинах проблем с сердцем. По его словам, для этого органа в действительности опасны неправильное питание, повышенный холестерин, недостаток сна, лишний вес и курение.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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