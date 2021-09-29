В Минске сочли обоснованным применение оружия во время антитеррористической операции

Генпрокуратура Белоруссии провела проверку по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ) при задержании подозреваемого в экстремизме, что повлекло смерть жителя Минска, и признала правомерными их действия. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещённом в "Телеграме".

"Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством", — отмечается в релизе.

В Генпрокуратуре установили, что житель Минска обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом. Представители КГБ вместе с понятыми прибыли к дому подозреваемого для проведения обыска. Они представились жильцам квартиры сотрудниками правоохранительных органов, однако хозяин жилища проигнорировал неоднократные требования открыть дверь, а также предупреждения о вскрытии замков.

"Правоохранители на законных основаниях вскрыли дверь и вошли в квартиру. Там подозреваемый дважды выстрелил в сотрудников КГБ из огнестрельного оружия, причинив одному из стражей закона огнестрельное ранение, повлёкшее смерть. Сотрудники КГБ, действуя на основании закона Республики Беларусь "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь", исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооружённое нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался", — отмечается в сообщении.