В ЦВО подтвердили гибель ещё одного военнослужащего в части на Урале
Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Пресс-служба Центрального военного округа подтвердила информацию о том, что военнослужащий в Свердловской области покончил с собой. По предварительным данным, это произошло перед заступлением в наряд.
"Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области", — цитирует РИА "Новости" сообщение ЦВО.
Напомним, накануне СМИ стало известно об исчезновении вооружённого срочника в Свердловской области. В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что солдат заблудился во время учений в лесу, при себе у него действительно было оружие, но без боеприпасов. Позже его нашли мёртвым, оказалось, что молодой человек попытался залезть на опору ЛЭП, чтобы осмотреть местность, получил удар током и погиб. Сегодня в той же воинской части погиб ещё один военнослужащий.
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