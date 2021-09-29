Мэр Омска Фадина сложила полномочия и переходит в Госдуму

До выбора нового градоначальника исполнять обязанности будет первый заместитель главы города Евгений Фомин.

Мэр Омска Оксана Фадина официально покинула свою должность. Депутаты городского совета на очередном заседании приняли её отставку, теперь она продолжит работу в Госдуме.

"Сегодня на заседании Омского городского совета депутатский корпус принял отставку мэра Оксаны Фадиной в связи с избранием её в Государственную думу и начал формирование комиссии по выборам мэра", — сказано на сайте горсовета.

До выбора нового градоначальника исполнять его обязанности будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин. В свою очередь экс-мэр поблагодарила депутатов за совместную содержательную работу.