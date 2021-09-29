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Мэр Омска Фадина сложила полномочия и переходит в Госдуму

До выбора нового градоначальника исполнять обязанности будет первый заместитель главы города Евгений Фомин.

29 сентября, 07:42
<p>Фото © <a href="https://www.omskgorsovet.ru/news/deputaty-zapustili-proceduru-vyborov-novogo-mera-omska" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Омский городской совет</a></p>

Фото © Омский городской совет

Мэр Омска Оксана Фадина официально покинула свою должность. Депутаты городского совета на очередном заседании приняли её отставку, теперь она продолжит работу в Госдуме.

"Сегодня на заседании Омского городского совета депутатский корпус принял отставку мэра Оксаны Фадиной в связи с избранием её в Государственную думу и начал формирование комиссии по выборам мэра", — сказано на сайте горсовета.

До выбора нового градоначальника исполнять его обязанности будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин. В свою очередь экс-мэр поблагодарила депутатов за совместную содержательную работу.

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А ранее Лайф рассказывал, что губернатор Пермского края отказался от депутатского мандата. Дмитрий Махонин возглавлял региональный партийный список "Единой России" на выборах в Госдуму.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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