Мэр Омска Фадина сложила полномочия и переходит в Госдуму
До выбора нового градоначальника исполнять обязанности будет первый заместитель главы города Евгений Фомин.
Фото © Омский городской совет
Мэр Омска Оксана Фадина официально покинула свою должность. Депутаты городского совета на очередном заседании приняли её отставку, теперь она продолжит работу в Госдуме.
"Сегодня на заседании Омского городского совета депутатский корпус принял отставку мэра Оксаны Фадиной в связи с избранием её в Государственную думу и начал формирование комиссии по выборам мэра", — сказано на сайте горсовета.
До выбора нового градоначальника исполнять его обязанности будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин. В свою очередь экс-мэр поблагодарила депутатов за совместную содержательную работу.
А ранее Лайф рассказывал, что губернатор Пермского края отказался от депутатского мандата. Дмитрий Махонин возглавлял региональный партийный список "Единой России" на выборах в Госдуму.
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