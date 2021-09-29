Мэр Омска Фадина сложила полномочия и переходит в Госдуму

Мэр Омска Оксана Фадина официально покинула свою должность. Депутаты городского совета на очередном заседании приняли её отставку, теперь она продолжит работу в Госдуме.

"Сегодня на заседании Омского городского совета депутатский корпус принял отставку мэра Оксаны Фадиной в связи с избранием её в Государственную думу и начал формирование комиссии по выборам мэра", — сказано на сайте горсовета.

До выбора нового градоначальника исполнять его обязанности будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин. В свою очередь экс-мэр поблагодарила депутатов за совместную содержательную работу.