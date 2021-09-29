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Кабмин не одобрил законопроект об отчётах чиновников за предметы роскоши

Автор инициативы не обосновал необходимость сокращения периода исчисления совокупного дохода должностных лиц.

29 сентября, 07:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство России не поддержало законопроект, который предлагает обязать чиновников вести отчётность о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

"Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", — цитирует сообщение ТАСС.

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Отмечается, что законопроектом по инициативе депутата КПРФ Валерия Рашкина предлагалось обязать должностные лица предоставлять данные "по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата" в том случае, если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход. На данный момент в перечень соответствующих договоров входит покупка земли и недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, цифровой валюты. Кроме того, согласно инициативе, предлагается сократить с трёх до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитывающийся при контроле за расходами.

В отзыве кабмина отмечается, что проект закона не содержит определения предмета роскоши, а отсутствие критериев для отнесения объектов имущества к таковым и порядка подтверждения права собственности может привести "к сложностям в правоприменительной практике". В правительстве добавили, что автор инициативы не обосновал необходимость сокращения периода исчисления совокупного дохода.

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Ранее Лайф рассказывал, что кабмин не поддержал идею о повышении "налога на дивиденды". Решение принято по итогам встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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