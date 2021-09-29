Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене
Речь идёт о крупной российской IT-компании, среди партнёров которой значатся Interpol, Europol и ОБСЕ.
Основатель Group-IB Илья Сачков.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов
Основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца. Об этом сообщат пресс-служба Лефортовского суда Москвы. Решение было принято накануне, 28 сентября. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна.
Ранее стало известно, что в московском офисе компании прошли обыски. Как сообщала представитель Group-IB Ника Комарова, правоохранители нагрянули к ним 20 сентября и покинули офис тем же вечером. Комарова уточнила, что на данный момент пресс-служба не знает, по каким причинам проводились оперативные мероприятия, а топ-менеджмент и юридические службы "работают над прояснением ситуации".
На сайте компании говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.
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