Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене

Основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца. Об этом сообщат пресс-служба Лефортовского суда Москвы. Решение было принято накануне, 28 сентября. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна.

Ранее стало известно, что в московском офисе компании прошли обыски. Как сообщала представитель Group-IB Ника Комарова, правоохранители нагрянули к ним 20 сентября и покинули офис тем же вечером. Комарова уточнила, что на данный момент пресс-служба не знает, по каким причинам проводились оперативные мероприятия, а топ-менеджмент и юридические службы "работают над прояснением ситуации".