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Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене

Речь идёт о крупной российской IT-компании, среди партнёров которой значатся Interpol, Europol и ОБСЕ.

29 сентября, 07:55
<p>Основатель Group-IB Илья Сачков.</p><p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов </p>

Основатель Group-IB Илья Сачков.

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца. Об этом сообщат пресс-служба Лефортовского суда Москвы. Решение было принято накануне, 28 сентября. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна.

В Group-IB рассказали о следственных мероприятиях в офисе компании

В Group-IB рассказали о следственных мероприятиях в офисе компании

Ранее стало известно, что в московском офисе компании прошли обыски. Как сообщала представитель Group-IB Ника Комарова, правоохранители нагрянули к ним 20 сентября и покинули офис тем же вечером. Комарова уточнила, что на данный момент пресс-служба не знает, по каким причинам проводились оперативные мероприятия, а топ-менеджмент и юридические службы "работают над прояснением ситуации".

На сайте компании говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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