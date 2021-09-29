Нападающий "Спартака" пропустит матч Лиги Европы с "Наполи" из-за травмы
Встреча состоится в Неаполе 30 сентября в 19:45 по московскому времени.
Фото © ФК "Спартак"
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон пропустит матч второго тура Лиги Европы УЕФА против итальянского "Наполи" из-за травмы, сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, он ещё не успел оправиться от ушиба ноги, который был получен во время матча РПЛ против "Уфы". При этом он полетел с командой в Италию, а окончательное решение относительно его участия примет тренерский штаб красно-белых перед матчем.
Добавим, что встреча состоится в Неаполе 30 сентября в 19:45 по московскому времени. В первом туре "Спартак" неожиданно уступил дома "Легии" со счётом 0:1.
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