Цена на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов
На рекордный уровень стоимость топлива вышла накануне, однако к вечеру 28 сентября ситуация немного скорректировалась.
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Цена на газ в Европейском регионе вновь превысила 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов 29 сентября на бирже ICE.
Стоимость ноябрьского фьючерса возросла до 1020 долларов за тысячу кубометров, с начала дня общий рост составил уже около 6%. Октябрьский фьючерс торгуется за 1010 долларов.
Напомним, накануне, 28 сентября, стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, общий рост с начала дня превысил 11%. К вечеру цена скорректировалась до 950 долларов. В целом же рост начался в августе, и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, 15 сентября — впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. Политик сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь. В свою очередь в Еврокомиссии объяснили ситуацию совпадением комплекса объективных факторов, в том числе и экономическим восстановлением стран после пандемии.
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