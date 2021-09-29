Цена на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов

Цена на газ в Европейском регионе вновь превысила 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов 29 сентября на бирже ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса возросла до 1020 долларов за тысячу кубометров, с начала дня общий рост составил уже около 6%. Октябрьский фьючерс торгуется за 1010 долларов.