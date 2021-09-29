Московский ТЦ "Гагаринский" могут закрыть на 3 месяца из-за нарушений масочного режима

Московский ТЦ "Гагаринский" могут временно закрыть из-за нарушений масочного режима. Видео © Предоставлено LIFE

Торговый центр "Гагаринский" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер противодействия распространению коронавирусу. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Так, по его словам, в ходе проведения ежедневных рейдов было установлено, что в "Гагаринском" большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты, а в отдельных магазинах на кассах стояли продавцы, на которых либо не было масок, либо они были надеты ненадлежащим образом — на подбородок.

"Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", — отметил Михайлов.

По его словам, за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, может быть назначен штраф до миллиона рублей или вынесено решение о приостановлении деятельности на срок до 90 суток.