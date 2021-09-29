НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Московский ТЦ "Гагаринский" могут закрыть на 3 месяца из-за нарушений масочного режима

По результатам проверки выяснилось, что большое количество посетителей находилось без средств защиты, а продавцы спускали маски на подбородок.

29 сентября, 08:13

Московский ТЦ "Гагаринский" могут временно закрыть из-за нарушений масочного режима. Видео © Предоставлено LIFE

Торговый центр "Гагаринский" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер противодействия распространению коронавирусу. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Так, по его словам, в ходе проведения ежедневных рейдов было установлено, что в "Гагаринском" большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты, а в отдельных магазинах на кассах стояли продавцы, на которых либо не было масок, либо они были надеты ненадлежащим образом — на подбородок.

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах и кафе

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах и кафе

"Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", — отметил Михайлов.

По его словам, за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, может быть назначен штраф до миллиона рублей или вынесено решение о приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

В Удмуртии с 5 октября вводят QR-коды

В Удмуртии с 5 октября вводят QR-коды

Ранее Лайф рассказывал, что московский ТЦ "Атриум" может закрыться из-за нарушения санитарных правил. Ему может грозить приостановка деятельности сроком до 90 суток или штраф до одного миллиона рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Регулярные рейды борются с шумными вечеринками на "пьяной" улице Петербурга

19 августа, 15:14

Сбербанк продаёт торговые центры почти на 22 миллиарда рублей

21 сентября, 05:41

В МИД заявили о нарушении положений документов СЕ из-за вакционных ограничений Франции

сегодня в 06:12

Назван российский город, который выиграет от высокой стоимости газа в Европе

сегодня в 08:08

Нападающий "Спартака" пропустит матч Лиги Европы с "Наполи" из-за травмы

сегодня в 08:05

Новости партнеров

Layer 1