Московский ТЦ "Гагаринский" могут закрыть на 3 месяца из-за нарушений масочного режима
По результатам проверки выяснилось, что большое количество посетителей находилось без средств защиты, а продавцы спускали маски на подбородок.
Московский ТЦ "Гагаринский" могут временно закрыть из-за нарушений масочного режима. Видео © Предоставлено LIFE
Торговый центр "Гагаринский" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер противодействия распространению коронавирусу. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
Так, по его словам, в ходе проведения ежедневных рейдов было установлено, что в "Гагаринском" большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты, а в отдельных магазинах на кассах стояли продавцы, на которых либо не было масок, либо они были надеты ненадлежащим образом — на подбородок.
"Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", — отметил Михайлов.
По его словам, за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, может быть назначен штраф до миллиона рублей или вынесено решение о приостановлении деятельности на срок до 90 суток.
Ранее Лайф рассказывал, что московский ТЦ "Атриум" может закрыться из-за нарушения санитарных правил. Ему может грозить приостановка деятельности сроком до 90 суток или штраф до одного миллиона рублей.
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